Gizemli hayırsever duygulandırdı: 40 bin TL’lik bakkal borcunu ödeyip kayıplara karıştı

Hatay'ın Payas ilçesinde esnaflık yapan Abdurrahman Öztürk'ün işyerine gelen bir vatandaş, veresiye defterindeki 40 bin TL borcu ödemek istedi. Bakkal Öztürk, hayırseverin verdiği parayla 13 kişinin veresiye defterindeki tüm borcu sildi. Esnaf Öztürk'ü şaşırtan gizemli hayırsever, isminin açıklanmasını istemeyerek kayıplara karıştı.Depremzede vatandaşın borçlarını ödeyen hayırseverin isminin açıklanmasını istemediğini belirten 36 yaşındaki Abdurrahman Öztürk, "Bir hayırsever tarafından toplamda 13 kişinin borcu olmak üzere 40 bin TL borçları ödendi.Bu ödenen borçlar durumu iyi olmayanlar, ödemekte zorlananlar ve evleri kira olanlar özellikle seçildiler. 13 kişinin toplamda 40 bin TL borcu hayırsever vatandaşımız tarafından ödendi. Bu hayırseverimiz hiçbir şekilde de ismini ve görüntüsünü de vermek istemedi. Borçları ödenen kişilere tek tek söyleyeceğim ve hayırsever vatandaşımızın ismini de vermeyeceğim. Borçları ödenen kişilere de gizli olarak borçlarının ödendiğini belirteceğim. Borçlarının ödenmesine benim sevindiğim kadar, onların da sevineceğini biliyorum" dedi. İHAİlk defa böyle bir durumla karşılaştığını dile getiren Öztürk, "13 kişinin borcunun bir anda ödenmesi bana da ilaç gibi geldi, borçları ödenen kişilere de geleceğinden eminim" dedi. 6 yıldır esnaflık yaptığını dile getiren Öztürk, "İlk defa böyle bir şeyle karşılaştım. Borcu ödenen 13 kişiyle birlikte hepimiz aynı anda şaşırdık ve mutlu olduk. Eminim ki borçları ödenen 13 kişiye söylediğimde onların mutluluğu zaten beni yeterince duygulandıracak" şeklinde konuştu.