Diyarbakır
'da polisin durdurduğu TIR'ın dorsesindeki gizli bölmede, Afganistan
uyruklu 55 kaçak göçmen yakalandı. Göçmen kaçakçısı olduğu tespit edilen 1 kişi gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, göçmen kaçakçılığının önlenmesine yönelik yürüttüğü çalışmada, Mardin yolu üzerinde şüphe üzerine bir TIR durduruldu. Ekiplerin 13 metrelik dorsede yaptığı detaylı incelemede, tabana profil demirler kullanılarak oluşturulan, 1 metre yüksekliğinde ve 2.5 metre genişliğinde gizli bölme tespit edildi. Üst kısmı damlama borularıyla örtülüp dışı çadırla kapatılan bölmede, Afganistan uyruklu 55 kaçak göçmen yakalandı.