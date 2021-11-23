Gmail Giriş Yapma Linki 2021 - Gmail Oturum Açma, Kaydolma, Yeni Hesap Oluşturma Ve Gelen Kutusu Görüntüleme

Gmail giriş yapmak için izlenmesi gereken adımlar özellikle yeni üyelerin merak konusu oluyor. Bilgisayardan ya da telefondan Gmail oturum açma işlemini gerçekleştirmek için izlenmesi gereken adımlar aşağıda yer alıyor. Öte yandan Gmail kaydolma, yeni hesap oluşturma ve gelen kutu görüntüleme işlemleri de yine birçok kişi tarafından sıkça araştırılıyor. Peki, Gmail giriş yapma, oturum açma, kaydolma ve gelen kutusu görüntüleme nasıl, nereden yapılır?

Gmail Giriş Yapma Linki 2021

GMAİL GİRİŞ linkine tıklayarak hesabınızı açacağınız sayfaya gidin.

Tıklamış olduğunuz bağlantının ardından karşınıza gelecek olan pencerenin sağ üst köşesinde yer alan ''oturum açın'' butonuna basın.

E-Posta ya da kayıt olduğunuz telefon numarasını girin.

Şifrenizi doğru bir şekilde girin.

İleri butonuna tıklayarak hesabınıza ulaşabilirsiniz.

GMAİL GİRİŞ YAPMAK İÇİN TIKLAYINIZ

Gmail Oturum Açma Linki

Gmail hesabınızın oturumunu açmak için yine yukarıda yer alan bağlantıya tıklayarak belirttiğimiz adımları takip ediniz. Unutmayın ki hesabınıza erişebilmek için e-posta adresi ve şifrenizi doğru bir şekilde yazmış olmanız gerekir. Aksi halde şifremi unuttum penceresi üzerinden yeni bir şifre oluşturarak hesabınıza giriş yapabilirsiniz.

Gmail Yeni Hesap Oluşturma Nasıl Yapılır?

Gmail'e üye olarak kendisine sunulan hizmetlerden faydalanmak isteyenler doğru yerdeler. Yeni bir Gmail hesabı oluşturmak için;

Gmail yeni hesap oluşturma linkine tıklayın.

Karşınıza çıkan sayfanın sağ üst köşesinde yer alan ''yeni hesap oluştur'' butonuna tıklayın.

Ad, soyad, kullanıcı adı ve şifre alanlarını doldurunuz.

Ardından ileri diyerek hesabınızı aktifleştiriniz.

Telefon numarasını ekleyerek güvenliğinizi üst seviyeye çıkarabilirsiniz.

GMAİL YENİ HESAP OLUŞTURMAK İÇİN TIKLAYINIZ

Gmail Gelen Kutusu Görüntüleme

Gmail hesabını açtığında gelen kutusuna hızlıca ulaşmak isteyenler bu yönde araştırma yapıyor. Bazı durumlarda kendisini farklı bir sayfada bulan kullanıcılar gelen kutusuna dönmenin yollarını arıyor. Gmail gelen kutusunu görüntülemek için aşağıda yer alan bağlantıya tıklayabilirsiniz.

GMAİL GELEN KUTUSUNA GİTMEK İÇİN TIKLAYINIZ

Gmail Şifre Yenileme İşlemleri

Gmail hesabınızın şifresini güçlendirmek istiyor ya da parolanızı hatırlamıyorsanız bu işlemden faydalanabilirsiniz. Şifremi unuttum penceresi üzerinden e-posta ya da telefon numaranıza aktivitasyon kodu göndererek şifre değiştirme penceresine ulaşabilirsiniz. Yeni şifrenizi bulunması zor bir şekilde koymanızı tavsiye ederiz.

Gmail Nedir?

Gmail, Google'ın sunduğu reklam destekli ücretsiz bir e-posta hizmeti. Kullanıcılar Gmail'e güvenli web postasının yanı sıra POP3 veya IMAP4 protokolleri aracılığıyla da erişebilir. Gmail, ilk olarak 1 Nisan 2004'te yalnızca davet üzerine kullanılabilen bir beta sürüm yayınladı ve 7 Şubat 2007'de herkese açık hale getirildi.