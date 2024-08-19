Göbeklitepe’ye ziyaretçi akını

Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesi sınırlarında yer alan ve 'tarihin sıfır noktası' olarak adlandırılan Göbeklitepe, 2024'ün ilk 7 ayında 326 bin ziyaretçi ile rekor kırdı. Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak, konuya ilişkin yaptığı paylaşımda, "Göbeklitepe 2024 yılının ilk 7 ayında ziyaretçi sayısında rekor rüzeye ulaştı. Önceki yılların aynı dönemine göre en yüksek ziyaretçi sayısını bu yıl yakalayan Göbeklitepe, 326 bin ziyaretçi ile 2022 yılındaki 290 bin sayısını geride bıraktı. Taş Tepeler Projesi Kapsamında 10 farklı noktadaki kazı çalışmalarıyla adeta açık hava müzesi niteliğinde zengin arkeolojik mirasa sahip olan Şanlıurfa, yürütülen çalışmalarla bu kültürel mirasın her geçen gün açığa çıkarılması sonucunda daha çok ziyaretçiyi misafir edecek, Kültür ve turizm şehri kimliği güçlenecek.Göbeklitepe'nin 2024 yılında çok yüksek bir yıllık ziyaretçi sayısını yakalamasını bekliyoruz. Göbeklitepe'yi keşfetmek için pek çok neden var!" ifadeleri kullandı. 2011'de UNESCO "Dünya Miras Geçici Listesi"ne alınan Göbeklitepe, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 2019'un "Göbeklitepe Yılı" ilan edilmesiyle ziyaretçi sayısını giderek artırdı. Göbeklitepe'de 1995'te başlayan kazılarda, neolitik döneme ait boyları 3 ila 6 metre, ağırlıkları da 40 ila 60 ton olan, yabani hayvan figürlü "T" biçimli dikili taşlar bulunmuştu. 28 yıl