Haberler Yaşam Haberleri Göç İdaresi Başkanlığı 12 yaşında
Giriş Tarihi: 12.4.2025 13:06 Son Güncelleme: 12.4.2025 13:29

Göç İdaresi Başkanlığı 12 yaşında

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Göç İdaresi Başkanlığı’nın 12. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Göç İdaresi Başkanı Hüseyin Kök ve beraberindeki heyeti makamında kabul etti. Yerlikaya, Türkiye’nin göç yönetiminde dünyaya örnek olan bir model sergilediğini vurguladı.

ÖMER ÇETİN ÖMER ÇETİN
Göç İdaresi Başkanlığı 12 yaşında

Bakan Yerlikaya yaptığı açıklamada, Türkiye'nin göç yönetiminde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde tarihsel tecrübesi, insani yaklaşımı ve rasyonel bakış açısıyla hareket ettiğini belirterek, "Göç İdaresi Başkanlığımız, göç politikamızın omurgasını oluşturan 6458 sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu çerçevesinde faaliyet göstermektedir" dedi.

"KAMU DÜZENİ VE MİLLÎ MENFAATLERİ GÖZETEREK ÇALIŞIYOR"

Yerlikaya, Göç İdaresi'nin hukuk, insan hakları ve millî menfaatler temelinde; kamu düzeni, güvenliği ve sağlığını gözeterek, göçün uzun vadeli risk ve fırsatlarını dikkate alan bir anlayışla çalışmalarını sürdürdüğünü ifade etti.

GÖÇÜN TÜM ALANLARINDA BAŞARI VE YENİLİKLER

Düzenli göç, düzensiz göçle ve insan ticaretiyle mücadele, uluslararası koruma, geçici koruma, gönüllü geri dönüş ve sınır yönetimi gibi alanlarda önemli başarılar elde edildiğini belirten Bakan Yerlikaya, bu başarıda emeği geçen tüm Göç İdaresi personeline teşekkür etti.

ARKADAŞINA GÖNDER
Göç İdaresi Başkanlığı 12 yaşında
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz