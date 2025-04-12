Göç İdaresi Başkanlığı 12 yaşında

Bakan Yerlikaya yaptığı açıklamada, Türkiye'nin göç yönetiminde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde tarihsel tecrübesi, insani yaklaşımı ve rasyonel bakış açısıyla hareket ettiğini belirterek, "Göç İdaresi Başkanlığımız, göç politikamızın omurgasını oluşturan 6458 sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu çerçevesinde faaliyet göstermektedir" dedi.

"KAMU DÜZENİ VE MİLLÎ MENFAATLERİ GÖZETEREK ÇALIŞIYOR"

Yerlikaya, Göç İdaresi'nin hukuk, insan hakları ve millî menfaatler temelinde; kamu düzeni, güvenliği ve sağlığını gözeterek, göçün uzun vadeli risk ve fırsatlarını dikkate alan bir anlayışla çalışmalarını sürdürdüğünü ifade etti.

GÖÇÜN TÜM ALANLARINDA BAŞARI VE YENİLİKLER

Düzenli göç, düzensiz göçle ve insan ticaretiyle mücadele, uluslararası koruma, geçici koruma, gönüllü geri dönüş ve sınır yönetimi gibi alanlarda önemli başarılar elde edildiğini belirten Bakan Yerlikaya, bu başarıda emeği geçen tüm Göç İdaresi personeline teşekkür etti.