Haberler Yaşam Haberleri Göcek'te zodyak botlar çarpıştı: 1 ölü 2 yaralı
Giriş Tarihi: 30.9.2023 23:48 Son Güncelleme: 1.10.2023 00:20

Göcek'te zodyak botlar çarpıştı: 1 ölü 2 yaralı

Muğla’nın Fethiye ilçesi iki zodyak botun çarpışması sonucu ilk belirmelere göre 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

Erdoğan CANKUŞ
Göcek’te zodyak botlar çarpıştı: 1 ölü 2 yaralı

Muğla Fethiye'de saat 21.30 sıralarında Göcek Mahallesi yakınlarında küçük ve büyük iki zodyak bot çarpıştı. Küçük botun ışıklarının bulunmadığı ileri sürülürken, çarpışma sonrası ilk belirlemelere göre 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Kaza sonrası 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bilgi verilmesi üzerine bölgeye Sahil Güvenlik ekipleri sevk edildi. Sahil Güvenlik botu tarafından yaralılar ve hayatını kaybeden kişinin cenazesi, ambulansla Fethiye Devlet Hastanesine sevk edildi. Öte yandan, yaralılardan Burak U.'nun durumunun ağır olduğu, yanında bulunan kız arkadaşının yaşamını yitirdiği öğrenildi.

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Göcek'te zodyak botlar çarpıştı: 1 ölü 2 yaralı
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