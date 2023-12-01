Göçen istinat duvarı altında kalan 6 yaşındaki Mihriban kurtarılamadı

Korkunç olay ikindi saatlerinde meydana geldi. Gökbük İlkokulu ana sınıfı öğrencisi minik S.C.B ile Mihriban Kaftanlı okuldan çıkıp evlerine gittiği sırada 3 metre yüksekliğindeki istinat duvarı göçtü. Olayı görenler durumu 112 Acil Çağrı merkezine bildirdi.
MİHRİBAN KURTARILAMADI
İhbarın ardından bölgeye itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Mahalle halkı ile birlikte görevliler minik S.C.B ve Mihriban Kaftanlı'yı göçük altından çıkarmak için seferber oldu. Kısa sürede S.C.B göçükten yaralı olarak kurtarılarak hastaneye kaldırıldı. Uzun süre elle yapılan çalışmanın ardından Mihriban göçük altından çıkartıldı. Olay yerinde yapılan müdahalenin ardından ambulans ile hastaneye kaldırıldı. Ancak minik Mihriban tüm çabalara rağmen kurtarılamadı.
MAHALLE HALKI GÖZYAŞLARINA BOĞULDU
Yaşanan üzücü olayın ardından Mihriban'ın ailesi, yakınları ve mahalle halkı gözyaşlarına boğuldu. Savcı olayla ilgili soruşturma başlattı. Mihriban'ın okuduğu okul başsağlığı mesajı yayınladı. Mihriban'ın cansız bedeni ise otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumuna gönderildi.