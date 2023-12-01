Göçen istinat duvarı altında kalan 6 yaşındaki Mihriban kurtarılamadı

MİHRİBAN KURTARILAMADI

İhbarın ardından bölgeye itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Mahalle halkı ile birlikte görevliler minik S.C.B ve Mihriban Kaftanlı'yı göçük altından çıkarmak için seferber oldu. Kısa sürede S.C.B göçükten yaralı olarak kurtarılarak hastaneye kaldırıldı. Uzun süre elle yapılan çalışmanın ardından Mihriban göçük altından çıkartıldı. Olay yerinde yapılan müdahalenin ardından ambulans ile hastaneye kaldırıldı. Ancak minik Mihriban tüm çabalara rağmen kurtarılamadı.