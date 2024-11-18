Göçmen kaçakçılarına büyük darbe: 51 göçmen kaçakçısı yakalandı

Cumhuriyet Başsavcılıkları ve Göç İdaresi Başkanlığı koordinasyonunda; Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, ülke genelinde eş zamanlı denetimler gerçekleştirdi. Metruk binalar, eğlence mekanları, tır garajları, terminaller, limanlar ve toplu taşıma istasyonlarında yapılan denetimlerde toplam 442 bin 778 kişinin kimlik kontrolü gerçekleştirildi.

OPERASYONLARDA ELE GEÇİRİLENLER

Denetimlere; 24 bin 400 personel, 7 bin 347 ekip ve 5 bin 94 noktada görev alarak katılım sağladı. Toplamda 14 bin 757 nokta kontrol edilirken, bunlar arasında; 4 bin 241 metruk bina, 7 bin 161 umuma açık yer, 473 terminal ve 2 bin 882 diğer alanlar yer aldı. Denetimlerde, göçmen kaçakçılığıyla bağlantılı suç unsurları da tespit edilirken 17 otomobil, 3 tekne/bot, 8 ruhsatsız tabanca ve muhtelif miktarda uyuşturucu madde ele geçirildi.

DÜZENSİZ GÖÇMENLER GERİ GÖNDERİLİYOR

Operasyonlar sırasında tespit edilen düzensiz göçmenlerin ülkelerine geri gönderilme işlemleri başlatıldı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, ülkenin huzur ve güvenliği için düzensiz göçle mücadeleye azim ve kararlılıkla devam edileceğini vurguladı. Operasyonları koordine eden Cumhuriyet Başsavcılıkları ve bu süreci başarıyla yürüten polis, jandarma, sahil güvenlik personeli ile Göç İdaresi Başkanlığı ekipleri tebrik etti.