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Giriş Tarihi: 2.12.2021 09:15 Son Güncelleme: 2.12.2021 09:19

Göçmen kaçakçılığı 19 yaşındaki gencin ölümüyle ortaya çıktı!

MEHMET AL MEHMET AL
Göçmen kaçakçılığı 19 yaşındaki gencin ölümüyle ortaya çıktı!

Antalya'nın Alanya İlçesi'nde 19 yaşındaki Suriyeli Abed Alrhman Alshebli'nin ölümüyle ortaya çıkan olayda, göçmen kaçakçılığı yapma ve kasten öldürme suçundan tutuklu yargılanan Suriye uyruklu şüpheli A.E.H. 4 ya da 5 defa Alanya'dan KKTC’e mülteci gönderdiklerini itiraf etti.

Alanya 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde geçtiğimiz hafta görülen ilk duruşmada göçmen kaçakçılığı yapma ve kasten öldürme suçundan tutuklu yargılan A.E.H., F.C., H.E., H.L., M.A.L. ve T.Y, isimli 6 şahıs Alanya L. Tipi Kapalı Cezaevi'nden SEGBİS vasıtasıyla katıldı. Şüphelilerin avukatları duruşmada hazır bulundu.

Mahkeme heyetine Suriye uyruklu şüpheli A.E.H., 4 ya da 5 defa KKTC'ye mülteci gönderdiklerini 19 yaşındaki mülteci Abed Alrhman Alshebli'nin denizden çıkartarak götürdükleri özel hastanede yaşamını kaybetmesi sonrası jandarma ekiplerince yakalandıklarını söyledi.

Yargılanan 6 zanlının tutukluluk hallerinin devamına, gerekli evraklarının tamamlanması ve delillerin toplanması için duruşmanın 9 Şubat tarihine ertelenmesine karar verildi.

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Göçmen kaçakçılığı 19 yaşındaki gencin ölümüyle ortaya çıktı!
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