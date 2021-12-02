Göçmen kaçakçılığı 19 yaşındaki gencin ölümüyle ortaya çıktı!

Alanya 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde geçtiğimiz hafta görülen ilk duruşmada göçmen kaçakçılığı yapma ve kasten öldürme suçundan tutuklu yargılan A.E.H., F.C., H.E., H.L., M.A.L. ve T.Y, isimli 6 şahıs Alanya L. Tipi Kapalı Cezaevi'nden SEGBİS vasıtasıyla katıldı. Şüphelilerin avukatları duruşmada hazır bulundu.

Mahkeme heyetine Suriye uyruklu şüpheli A.E.H., 4 ya da 5 defa KKTC'ye mülteci gönderdiklerini 19 yaşındaki mülteci Abed Alrhman Alshebli'nin denizden çıkartarak götürdükleri özel hastanede yaşamını kaybetmesi sonrası jandarma ekiplerince yakalandıklarını söyledi.

Yargılanan 6 zanlının tutukluluk hallerinin devamına, gerekli evraklarının tamamlanması ve delillerin toplanması için duruşmanın 9 Şubat tarihine ertelenmesine karar verildi.