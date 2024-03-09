Göçmen kaçakçılığı çetesi çökertildi

İSTANBULCumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında ülkede yaşam sürdürme hakkı olmayan yabancı uyruklu şahıslara sahte belge düzenleyerek kalmalarını sağlayan çeteye operasyon düzenlendi. Çetenin doktor raporları ve noterlikte düzenlenen sahte kira sözleşme yoluyla yabancı uyruklu şahısların ülkede kalmasını sağladıkları ortaya çıktı. 'Rüşvet', 'Resmi Belgede Sahtecilik' ve 'Göçmen Kaçakçılığı' suçlarından yürütülmekte olan projeli soruşturma dosyasında çetenin 25 farklı eylemde bulunduğu tespit edildi. Operasyonda 24 şüpheli gözaltına alınırken 4 şüphelinin yurtdışında olduğu, 1 şüphelinin ise cezaevinde olduğu öğrenildi.