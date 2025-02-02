Göçmen kaçakçılığı şebekesi çökertildi

Kocaeli merkezli 4 ilde düzenlenen göçmen kaçakçılığı operasyonlarında gözaltına alınan 23 zanlıdan 15'i tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, düzensiz göç ve göçmen kaçakçılığıyla mücadele kapsamında Karamürsel Cumhuriyet Başsavcılığı ile Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Daire Başkanlığı koordinesinde 10 Ekim 2024'te çalışma başlatıldı. Karamürsel ilçesinde üretilen botların denize kıyı illere sevkinin sağlandığını belirleyen ekipler, Kocaeli, İzmir, Bursa ve İstanbul'da özel harekat destekli operasyonlar gerçekleştirdi. Operasyonlarda göçmen kaçakçıları, otel işletme sahibi, bot üretimi yapan ve deniz motoru tedarikini gerçekleştirenlerin de aralarında bulunduğu 23 şüpheli gözaltına alındı. Adli işlem yapılan zanlılardan 15'i çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, 8'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.