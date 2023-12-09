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Giriş Tarihi: 9.12.2023 16:17 Son Güncelleme: 9.12.2023 16:23

Göçmen kaçakçılığına geçit yok

Gaziantep'te jandarmanın yaptığı çalışmalarda 45 yasadışı göçmen ile 4 kaçakçı yakalandı.

MEHMET BONCUK MEHMET BONCUK
Göçmen kaçakçılığına geçit yok

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığınca, Gaziantep–Suriye sınır hattı boyunca "Göçmen Kaçakçılığı" suçunu organize olarak işleyen suç örgütlerine yönelik yapılan çalışmalarda yasa dışı yollarla sınırı geçmeye çalışan 45 göçmen ile 4 göçmen kaçakçısı yakalandı.

2 aracın da ele geçirildiği çalışmada, yakalanan kaçakçılardan biri tutuklanarak cezaevine konulurken, 3 şüpheli hakkında ise adli kontrol kararı verildi.

Çalışmalarda, "Geçici Koruma" kapsamındaki 137 Suriye uyruklu şahsa "Yol İzin Belgesi" olmadan şehirlerarası seyahat ettikleri gerekçesiyle 555 bin 535 TL idari yaptırım uygulandı.

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Göçmen kaçakçılığına geçit yok
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