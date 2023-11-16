Göçmen kaçakçısı 2 kişi tutuklandı

Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığı ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen denetimler kapsamında Körfez ve İzmit İlçelerinde 2 ayrı araç içerisinde 11 düzensiz göçmen yakalandı. Olayda göçmenlerin yakalandığı araçları kullanan C.Ş. ve A.E. yakalanarak gözaltına alındı.
Düzensiz göçmenler geri gönderim için Kocaeli İl Göç İdaresi Geri Gönderim Merkezine teslim edilirken, göçmen kaçakçılığı iddiası ile adli mercilere sevk edilen C.Ş. ve A.E. tutuklanarak cezaevine gönderildi.