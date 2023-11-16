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Giriş Tarihi: 16.11.2023 13:42 Son Güncelleme: 16.11.2023 14:07

Göçmen kaçakçısı 2 kişi tutuklandı

Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından, 2 ayrı araçta 11 düzensiz göçmenle yakalanan araç sürücüleri C.Ş ve A.E, sevk edildikleri adli merciler tarafından tutuklandı.

ABBAS ÇAKAR
Göçmen kaçakçısı 2 kişi tutuklandı

Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığı ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen denetimler kapsamında Körfez ve İzmit İlçelerinde 2 ayrı araç içerisinde 11 düzensiz göçmen yakalandı. Olayda göçmenlerin yakalandığı araçları kullanan C.Ş. ve A.E. yakalanarak gözaltına alındı.

Düzensiz göçmenler geri gönderim için Kocaeli İl Göç İdaresi Geri Gönderim Merkezine teslim edilirken, göçmen kaçakçılığı iddiası ile adli mercilere sevk edilen C.Ş. ve A.E. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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Göçmen kaçakçısı 2 kişi tutuklandı
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