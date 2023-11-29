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Giriş Tarihi: 29.11.2023 19:27

Göçmen kaçakçısı yakalanarak tutuklandı

Hatay Emniyet Müdürlüğü göçmen kaçakçılığı yapan şahıslara yönelik yaptığı operasyonda gözaltına alınan 1 kişi tutuklandı.

YASER ÇAPAROĞLU YASER ÇAPAROĞLU
Göçmen kaçakçısı yakalanarak tutuklandı

Yakalanan 5 Suriye uyruklu şahısta, ülkelerine geri gönderildi.Hatay'ın Antakya içesinde göçmen kaçakçısı yapan şahıslara yönelik çalışma yapan Hatay Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Reyhanlı'dan Antakya'ya ülkeye yasa dışı yollarla giren şahısların getirileceği bilgisine ulaştı.

Söz konusu aracı takibe alan polis ekipleri, şüpheli aracı Antakya-Reyhanlı karayolu üzerinde durdurdu. Araçta yapılan aramada ülkemize yasa dışı yollarla giren 5 Suriye uyruklu şahıs ile göçmen Kaçakçısı Z.E. yakalandı. Gözaltına alınan Z.E. sevk edildiği adli mercilerce tutuklanarak cezaevine konuldu. Ülkeye yasadışı yollarla giren 5 Suriyeli şahısta ülkelerine geri gönderildi.

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Göçmen kaçakçısı yakalanarak tutuklandı
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