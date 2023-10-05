Haberler Yaşam Haberleri Göçmen kuşların çarpılmasını önlemek için yalıtımlı hat kullanıldı
Giriş Tarihi: 5.10.2023 11:32 Son Güncelleme: 5.10.2023 11:35

Göçmen kuşların çarpılmasını önlemek için yalıtımlı hat kullanıldı

Adana, Gaziantep, Hatay, Kilis, Mersin ve Osmaniye’de elektrik dağıtımı hizmeti veren bir firma her yıl milyonlarca göçmen kuşun geçtiği rotada kuş çarpılmalarını önlemek için yalıtımlı hat kullanıyor. Yalıtımlı hat sayesinde 6 yılda ‘akıma kapılma kaynaklı’ kuş yaralanmaları yüzde 88,62 azaldı.

Ziya RAMOĞLU Ziya RAMOĞLU
Göçmen kuşların çarpılmasını önlemek için yalıtımlı hat kullanıldı

Küresel kuş göçü rotalarının kesiştiği Hatay, Adana ve Mersin'inde aralarında olduğu 6 ilde elektrik dağıtım sektöründe hizmet veren bir firma göçmen kuşların elektrik hatlarında dinlendiği sırada akıma kapılarak çarpılmasını önlemek için yalıtımlı hat kullanıyor. Her yıl milyonlarca göçmen kuşun geçtiği rota da hizmet veren firma, başta göçlerin yoğunlaştığı bölgelerdeki hatlarda kuşların konabileceği noktalar da, kuş çarpılmasına neden olabilecek 18 bin 727 metre uzunluğundaki iletken ve 7 bin 638 adet izolatörün yalıtkan malzemenin montaj işlemini tamamladı. Firma, göçmen kuşların güvenliği için gerekli olan yalıtkan malzemeleri hem bakım çalışmalarında hem de yeni yaptığı hatlarda kullanıyor.

KUŞ YARALANMALARINI YÜZDE 88 AZALTTI

Toroslar Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi (Toroslar EDAŞ), kuş çarpılmalarına karşı 2017 yılında Doğa Derneği ile iş birliği içinde başlattıkları "Yüksek Gerilim Havai Hat İzolasyonu Projesi" ile elektrik dağıtım hatlarında göçmen kuşların konabileceği noktalardaki riski en alt seviyeye indirirken, bölgede çarpılma kaynaklı oluşan arızaları da engelledi. Firma böylece 6 yılda akıma kapılma kaynaklı kuş yaralanmalarını ve buna bağlı enerji kesintilerini 6 ilde ortalama yüzde 88,62 oranında azaltmayı başardı. Arıza iyileşme oranı en yüksek olan iller, yüzde 98,36 ile Kilis, yüzde 95,24 ile Gaziantep ve yüzde 94,45 ile Adana olurken, bu oran Hatay'da yüzde 88,46, Mersin'de yüzde 88,21 ve Osmaniye'de yüzde 46,67 olarak gerçekleşti.

EN ÇOK OKUNANLAR

Kılıçdaroğlu Halk TV’deki terör propagandasına arka çıktı: Ayşenur Arslan’a destek verip RTÜK’ü hedef aldı
Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız'dan Ekrem İmamoğlu'na olay gönderme: Gelecekte siz yoksunuz!
Rusya Zengezur'u işaret etti! ‘Her şeyi dikkate alacağız…’
Gözünüze girdi mi şimdi
Bölgede kritik hamle! Türkiye, Azerbaycan ve Gürcistan ortak bildiriyle duyurdu…
İnşirah Suresi Okunuşu - İnşirah Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali Ve Tefsiri
O hain dağda... Terörist Duran Kalkan’ın yanında
Meclis’te 7’nci parti grubu sürprizi
Almanya ikinci mucize peşinde
ABB Başkanı Mansur Yavaş'ın maskesi yine düştü! Öğrencileri salondan attırıp darp ettirdi
ARKADAŞINA GÖNDER
Göçmen kuşların çarpılmasını önlemek için yalıtımlı hat kullanıldı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA