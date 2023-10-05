Göçmen kuşların çarpılmasını önlemek için yalıtımlı hat kullanıldı

Küresel kuş göçü rotalarının kesiştiği Hatay, Adana ve Mersin'inde aralarında olduğu 6 ilde elektrik dağıtım sektöründe hizmet veren bir firma göçmen kuşların elektrik hatlarında dinlendiği sırada akıma kapılarak çarpılmasını önlemek için yalıtımlı hat kullanıyor. Her yıl milyonlarca göçmen kuşun geçtiği rota da hizmet veren firma, başta göçlerin yoğunlaştığı bölgelerdeki hatlarda kuşların konabileceği noktalar da, kuş çarpılmasına neden olabilecek 18 bin 727 metre uzunluğundaki iletken ve 7 bin 638 adet izolatörün yalıtkan malzemenin montaj işlemini tamamladı. Firma, göçmen kuşların güvenliği için gerekli olan yalıtkan malzemeleri hem bakım çalışmalarında hem de yeni yaptığı hatlarda kullanıyor.

KUŞ YARALANMALARINI YÜZDE 88 AZALTTI

Toroslar Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi (Toroslar EDAŞ), kuş çarpılmalarına karşı 2017 yılında Doğa Derneği ile iş birliği içinde başlattıkları "Yüksek Gerilim Havai Hat İzolasyonu Projesi" ile elektrik dağıtım hatlarında göçmen kuşların konabileceği noktalardaki riski en alt seviyeye indirirken, bölgede çarpılma kaynaklı oluşan arızaları da engelledi. Firma böylece 6 yılda akıma kapılma kaynaklı kuş yaralanmalarını ve buna bağlı enerji kesintilerini 6 ilde ortalama yüzde 88,62 oranında azaltmayı başardı. Arıza iyileşme oranı en yüksek olan iller, yüzde 98,36 ile Kilis, yüzde 95,24 ile Gaziantep ve yüzde 94,45 ile Adana olurken, bu oran Hatay'da yüzde 88,46, Mersin'de yüzde 88,21 ve Osmaniye'de yüzde 46,67 olarak gerçekleşti.