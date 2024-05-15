Göçükte ölen madenci, oğlunu evlendirmek için çalışıyordu

Zonguldak'ın Kilimli ilçesinde Gelik Madencilik tarafından işletilen kömür ocağında, önceki gün meydana gelen göçükte Savaş Onur ile Şenol Zurnalı (42), taş, toprak ve kömür yığınının altında kaldı. Savaş Onur kendi imkanlarıyla göçükten kurtuldu. 1 saatlik çalışmasının ardından göçükten ağır yaralı olarak çıkartılan Zurnalı kurtarılamadı. Şenol Zurnalı'nın, oğlu Atakan Zurnalı (22) ile aynı ocakta çalıştığı, Atakan Zurnalı'nın göçük sırasında ocakta bulunduğu ancak yara almadan kurtulduğu öğrenildi. Şenol Zurnalı'nın, 3 yıl önce emekli olduğu ancak oğlunu evlendirmek için işe devam ettiği ortaya çıktı. Ölen madenci için Çaycuma ilçesi Yazıköy köyünde cenaze düzenlendi. Cenazeye ailesinin yanı sıra Vali Yardımcıları Turgut Subaşı ve Mehmet Türk, Çaycuma Kaymakamı Mehmet Göze, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Cezmi Yalınkılıç ile protokol üyeleri katıldı. Cenaze namazı Çaycuma Müftüsü Rıdvan Karataş kıldırılırken, oğlunun tabutuna sarılan emekli madenci Sıtkı Zurnalı, "Kabristanın cennet olsun. Oğlum bütün haklarım, her şeyim sana helal olsun. Çoluk, çocuğun her şeyin bana emanet. Oğlum benim, güle güle git" diyerek gözyaşı döktü.