Gökçe bebeğin şüpheli ölümü

Antalya
'nın Serik
ilçesinde 13 aylık bebek Gökçe Kaya, diş çıkarma nedeniyle yüksek ateş şikayetiyle hastaneye götürüldü. Burada uygulanan tedavinin ardından taburcu edilen bebek, birkaç saat sonra fenalaşarak yeniden hastaneye kaldırıldı. Hastaneye ulaştığında kalbinin durduğu belirtilen Gökçe bebek, yaklaşık 2.5 saat kalp masajı uygulanmasına rağmen kurtarılamadı. Gökçe bebeğin ölümünün kayıtlara 'şüpheli ölüm' olarak geçtiği öğrenildi. Gözyaşları içerisinde çocuğunu toprağa veren acılı anne ile baba, bebeklerine yanlış bir ilaç tedavisi uygulandığını, hastanede de ihmal yaşandığını iddia ederek hastane personeli hakkında şikayetçi oldu. Hastane yönetimi olayın adli vaka olarak kayıtlara geçtiğini ve emniyete evrakları teslim edeceklerini belirtti.