Gökdelen filmi konusu nedir, oyuncuları kimler? Gökdelen filmi ne zaman çekildi, oyuncu kadrosunda kimler var?

Yönetmenliğini ve senaristliğini Rawson Marshall Thurber'in üstlendiği Gökdelen filmi, bu akşam Kanal D ekranlarına geliyor. Orijinal adı ''Skyscraper'' olan 2018 yılı yapımı Gökdelen filmi, saat 20.00'da sinemaseverlerle buluşacak. Filmi yayın akşında gören izleyiciler, Gökdelen filmi konusu ve oyuncuları ile ilgili araştırmalarını sürdürüyor. Peki, Gökdelen filmi konusu nedir? Gökdelen filmi oyuncu kadrosunda kimler var?
GÖKDELEN FİLMİ KONUSU
Will Sawyer, eski bir FBI Rehine Kurtarma Ekibi lideridir. Fakat artık gökdelenlerin güvenliğini değerlendirmektedir. Çin'deki görevi sırasında dünyanın en uzun ve en güvenli binası ateşler içinde kalınca tüm suç onun üzerine atılır. Bu olay üzerine artık aranan bir adam olan Will, yangının sorumlularını bularak adını temizlemeli ve binanın içinde sıkışıp kalmış olan ailesini ateş hattından kurtarmalıdır.