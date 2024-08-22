Gökhan Çıra’nın ifadesi alınacak

Cinsiyet değiştirerek kadın olan Selin Ciğerci ile eski eşi Gökhan Çıra'nın, evlat edindiği iddia edilen kız çocuğuyla verdiği fotoğraflar sosyal medyada büyük tepki çekmişti. Tepkilerin ardından S.S.Ç isimli 2022 doğumlu Küçük yaştaki çocuğun istismar edildiğine yönelik sosyal medya paylaşımları ve resimler nedeniyle aile yükümlülüğünün ihmali suçundan Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. Çocuğun psikolojik ve sosyal gelişiminin olumsuz yönde etkileneceği düşünüldüğünden çocuk hakkında nihai karara varabilmek için aile hakkında detaylı bir sosyal inceleme süreci başlatılarak, çocuğun geçici olarak devlet yurduna yerleştirilmesi talep edilmişti.

YENİ GELİŞMELER

Bakırköy Cumhurıyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada yeni bilgiler ortaya çıktı. Bu bilgilere göre çocuk ve aile hakkında hazırlanan sosyal ınceleme raporunda yer alan tespitler dikkate alınarak baba Gökhan Çıra "Aile hukukundan kaynaklanan yükümlülüğün ihlali" suçundan ifadesının alınmasına karar verildi. Mağdur çocukla ilgili raporda belirtilen kaldığı evde bakımını sağlayan kişilerce bakımına devam edilmesi, mağdur çocuğun durumu ve gelışımıne uygun düşecek şekilde Çocuk Mahkemesınden Danışmanlık Tedbiri istenmesine hükmedilirken, Gökhan Çıra hakkında bır sureliğine uzaklaştırılmasının Aile Mahkemesınden talep edilcek. Mağdur çocuk hakkında ise Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından hazırlanan raporların savcılığa gönderilmesi ve yeni rapor hazırlanacağını öğrenildi.