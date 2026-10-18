Göklerde izleri gönüllerde sözleri var

Yerli ve millî savunma sanayisinin öncü isimlerinden Özdemir Bayraktar, Türkiye'nin gökyüzündeki bağımsızlık mücadelesine yaptığı eşsiz katkılarla vefatının 5'inci yılında rahmet, özlem ve minnetle anılıyor. İnsansız hava araçlarının geliştirilmesinde üstlendiği öncü rolle Türkiye'nin teknoloji yolculuğunda silinmez bir iz bırakan Bayraktar, ardında bağımsızlık ülküsüne adanmış bir ömür bıraktı.

HEP EN ÖNDEYDİ

Baykar'ın milli ve özgün insansız hava aracı teknolojileri geliştirme sürecinde önemli sorumluluklar üstlenen Özdemir Bayraktar, tasarımdan prototip üretimine, imalattan yatırım planlamasına kadar pek çok aşamada aktif rol aldı. Baykar tarafından Türk Silahlı Kuvvetleri için geliştirilen ilk insansız hava aracı Bayraktar Mini İHA'nın Ar-Ge çalışmalarında da görev alan Bayraktar, 2005-2009 yılları arasında Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde askerlerle birlikte yürütülen çalışmalara liderlik etti.

Milli ve özgün olarak geliştirilen Bayraktar TB2 SİHA ve Bayraktar AKINCI TİHA'nın tasarımlarına imza atan Bayraktar, mühendislik birikimini güncel teknolojilerle birleştirerek Türkiye'nin savunma sanayisindeki gelişimine katkı sundu. Karabağ'ın işgalden kurtarılması sürecinde Bayraktar TB2 SİHA'ların sağladığı katkılar nedeniyle 2021 yılında Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev tarafından Karabağ Nişanı'na layık görülen Bayraktar, Milli Teknoloji Hamlesi'nin öncü isimleri arasında yer aldı. 18 Ekim 2021'de hayatını kaybeden Bayraktar, 19 Ekim 2021'de doğduğu Sarıyer'in Garipçe köyündeki aile kabristanlığına defnedildi.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör