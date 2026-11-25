26 Aralık 2018 Tarih ve 2018/260 Karar Sayılı Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile Personel Genel Müdürlüğü,10 Haziran 2020 tarih ve 2020/274 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesiyle Afyonkarahisar Valiliği görevine atandı.

12.05.2022 Tarih ve 2022/209 sayılı Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile Kayseri Valisi olarak atanmış olup 18.05.2022 tarihinde görevine başlamıştır.



Bilgisayar Mühendisi Sümeyra ÇİÇEK ile evli olup iki çocuk babasıdır. İyi derecede İngilizce bilmektedir.

Çiçek, şimdi Şanlıurfa Valisi olarak görev alacak.

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Haber Girişi Hilal Aytaç - Editör