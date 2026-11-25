Kamu yönetimindeki projeleriyle adından sıkça söz ettiren tecrübeli vali, yeni dönemde Güneydoğu'nun kadim kentinde mesai yapacak. Atama kararının ardından deneyimli ismin eğitim ve kariyer basamakları öne çıktı.
25 Kasım 2026 tarihli Resmî Gazete'de yayımlanan 2026/398 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile 59 bürokrat ve valinin görev yeri değişti. Kararnameye göre mevcut Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak Giresun Valiliği'ne atanırken, Kayseri Valisi olarak görev yapan Gökmen Çiçek yeni Şanlıurfa Valisi oldu.
1978 Yılında Gebze'de doğan Gökmen ÇİÇEK, ilk, orta ve lise eğitimini Gebze'de tamamladı. 1997 yılında Uludağ Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Kamu Yönetimi bölümünde başladığı lisans eğitimini 2001 yılında tamamladı. 2004 Yılında İçişleri Bakanlığı Kaymakam Adaylığı sınavını kazanarak Kaymakamlık mesleğine başlayan ÇİÇEK; Trabzon-Düzköy, İzmir-Beydağ Kaymakam Vekilliği görevlerinde bulundu.
2005 – 2006 yılları arasında İçişleri Bakanlığı tarafından eğitim amaçlı gönderildiği, İngiltere Sheffield Üniversitesinde dil eğitimi ve İngiltere idari sistemi üzerine çalışmalarda bulunan ÇİÇEK, yüksek lisans eğitimini ise Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi İşletme Ana Bilim Dalında tamamladı. 2007 yılında Sivas-Akıncılar Kaymakamlığına atanmasını müteakiben; Erzincan-Kemah ve Rize-Güneysu'da Kaymakam olarak görev yaptı.
2014 yılında Türk İdareciler Derneği tarafından, Yılın İdarecisi seçilen ÇİÇEK; sırasıyla İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünde, Şube Müdürü, Personel Genel Müdürlüğünün çeşitli kademelerinde Şube Müdürü, Daire Başkanı ve Genel Müdür Yardımcılığı görevlerinde bulundu.
26 Aralık 2018 Tarih ve 2018/260 Karar Sayılı Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile Personel Genel Müdürlüğü,10 Haziran 2020 tarih ve 2020/274 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesiyle Afyonkarahisar Valiliği görevine atandı.
12.05.2022 Tarih ve 2022/209 sayılı Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile Kayseri Valisi olarak atanmış olup 18.05.2022 tarihinde görevine başlamıştır.
Bilgisayar Mühendisi Sümeyra ÇİÇEK ile evli olup iki çocuk babasıdır. İyi derecede İngilizce bilmektedir.
Çiçek, şimdi Şanlıurfa Valisi olarak görev alacak.
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