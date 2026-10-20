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Giriş Tarihi: 20.10.2026 10:03

Gökyüzünde şölen! Orionid meteor yağmuru ne zaman, Türkiye’den izlenebilecek mi?

Halley Kuyruklu Yıldızı'ndan kopan parçalarla oluşan Orionid meteor yağmuru, ekim ayında gökyüzü gözlemcileriyle buluşacak. Her yıl gerçekleşen bu gök olayının en yoğun görüleceği tarih yaklaşırken izleme koşulları da merak konusu oldu. Orionid meteor yağmuru ne zaman başlayacak, hangi saatlerde izlenebilecek ve Türkiye'den görülecek mi? İşte gözlem tarihine ilişkin bilgiler...

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Gökyüzünde şölen! Orionid meteor yağmuru ne zaman, Türkiye’den izlenebilecek mi?
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Orionid meteor yağmuru, 2026 yılının ekim ayında gökyüzünde gözlemlenebilecek doğa olayları arasında bulunuyor. Halley Kuyruklu Yıldızı'ndan kalan toz ve parçacıkların Dünya atmosferine girmesiyle oluşan meteor yağmuru, uygun koşullarda çıplak gözle izlenebiliyor. Gök olayını takip etmek isteyenler için zirve tarihi ve Türkiye'den gözlem saatleri önem taşıyor.

ORİONİD METEOR YAĞMURU 2026 NE ZAMAN?

Orionid meteor yağmurunun 2026 yılında 21 Ekim gecesi ile 22 Ekim sabahı arasında zirveye ulaşması bekleniyor. Ekim ayının başından 7 Kasım'a kadar devam edecek gök olayı, en yoğun şekilde bu tarihlerde gözlemlenebilecek.

ORİONİD METEOR YAĞMURU TÜRKİYE'DEN GÖRÜLECEK Mİ?

Orionid meteor yağmurunu 2026 yılında Türkiye'den izlemek mümkün olacak. Havanın açık ve görüş şartlarının elverişli olduğu bölgelerde meteorlar herhangi bir ekipmana ihtiyaç duyulmadan gözlemlenebilecek.

Şehir aydınlatmaları ve bulutlu hava, gözlem imkanını azaltabilir. Ayrıca 26 Ekim'deki dolunay öncesinde artan Ay ışığı, parlaklığı düşük meteorların fark edilmesini güçleştirebilir.

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ORİONİD METEOR YAĞMURU NASIL GÖZLEMLENİR?

Meteor yağmurunu daha net görebilmek için aydınlatmanın az olduğu, karanlık bölgeler seçilmeli. Gözlerin karanlığa uyum sağlaması için yaklaşık 30 dakika beklemek, gökyüzündeki meteorları fark etmeyi kolaylaştırabilir.

Gözlem sırasında teleskop ya da dürbün kullanmaya gerek yok. Açık bir gökyüzü manzarasına sahip noktada bulunmak ve özellikle gece yarısından sonra gökyüzünü takip etmek yeterli olacaktır.

Haber Girişi Suna Taşdemir - Editör

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Gökyüzünde şölen! Orionid meteor yağmuru ne zaman, Türkiye’den izlenebilecek mi?
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