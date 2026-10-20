Gökyüzünde şölen! Orionid meteor yağmuru ne zaman, Türkiye’den izlenebilecek mi?

ORİONİD METEOR YAĞMURU NASIL GÖZLEMLENİR?

Meteor yağmurunu daha net görebilmek için aydınlatmanın az olduğu, karanlık bölgeler seçilmeli. Gözlerin karanlığa uyum sağlaması için yaklaşık 30 dakika beklemek, gökyüzündeki meteorları fark etmeyi kolaylaştırabilir.

Gözlem sırasında teleskop ya da dürbün kullanmaya gerek yok. Açık bir gökyüzü manzarasına sahip noktada bulunmak ve özellikle gece yarısından sonra gökyüzünü takip etmek yeterli olacaktır.

Haber Girişi Suna Taşdemir - Editör