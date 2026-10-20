Gökyüzünde şölen! Orionid meteor yağmuru ne zaman, Türkiye’den izlenebilecek mi?

Orionid meteor yağmuru, 2026 yılının ekim ayında gökyüzünde gözlemlenebilecek doğa olayları arasında bulunuyor. Halley Kuyruklu Yıldızı'ndan kalan toz ve parçacıkların Dünya atmosferine girmesiyle oluşan meteor yağmuru, uygun koşullarda çıplak gözle izlenebiliyor. Gök olayını takip etmek isteyenler için zirve tarihi ve Türkiye'den gözlem saatleri önem taşıyor.
Orionid meteor yağmurunun 2026 yılında 21 Ekim gecesi ile 22 Ekim sabahı arasında zirveye ulaşması bekleniyor. Ekim ayının başından 7 Kasım'a kadar devam edecek gök olayı, en yoğun şekilde bu tarihlerde gözlemlenebilecek.
Orionid meteor yağmurunu 2026 yılında Türkiye'den izlemek mümkün olacak. Havanın açık ve görüş şartlarının elverişli olduğu bölgelerde meteorlar herhangi bir ekipmana ihtiyaç duyulmadan gözlemlenebilecek.
Şehir aydınlatmaları ve bulutlu hava, gözlem imkanını azaltabilir. Ayrıca 26 Ekim'deki dolunay öncesinde artan Ay ışığı, parlaklığı düşük meteorların fark edilmesini güçleştirebilir.
Meteor yağmurunu daha net görebilmek için aydınlatmanın az olduğu, karanlık bölgeler seçilmeli. Gözlerin karanlığa uyum sağlaması için yaklaşık 30 dakika beklemek, gökyüzündeki meteorları fark etmeyi kolaylaştırabilir.
Gözlem sırasında teleskop ya da dürbün kullanmaya gerek yok. Açık bir gökyüzü manzarasına sahip noktada bulunmak ve özellikle gece yarısından sonra gökyüzünü takip etmek yeterli olacaktır.