Göl kenarındaki ceset, tıp fakültesi 6. sınıf öğrencisine ait çıktı

Eğirdir Gölü'nün Menderes Mahallesi mezarlık karşısındaki kıyısında 3 Ekim tarihinde bir erkek cesedinin bulunması üzerine ekipler bölgede çalışma başlattı. Yapılan incelemeler sonucunda cesedin, yaklaşık 10 gündür kayıp olarak aranan Ramazan Çin'e ait olduğu tespit edildi. Burdur'un Yeşilova ilçesi nüfusuna kayıtlı olan Çin'in, Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tıp Fakültesi 6'ncı sınıf öğrencisi olduğu öğrenildi.

Yaklaşık 10 gündür suda kaldığı değerlendirilen Çin'in cenazesinin tanınmayacak halde olduğu belirtildi. Öte yandan, genç öğrencinin acı haberinin ardından annesinin de 23 Eylül'de yaşamını yitirdiği bilgisine ulaşıldı. Ramazan Çin'in kesin ölüm nedeni yapılacak otopsinin ardından netlik kazanacak. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Haber Girişi Halil İbrahim Ğlkü - Editör