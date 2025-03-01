Gölbaşı Mehmet Akif Ersoy Anadolu İmam Hatip Lisesi’nden örnek iyilik hareketi

Gölbaşı Mehmet Akif Ersoy Anadolu İmam Hatip Lisesi öğretmen ve öğrencileri, "Vefadan Geliyoruz" sloganıyla başlattıkları iyilik hareketiyle yardımlaşma ve dayanışma ruhunu geniş kitlelere ulaştırmaya devam ediyor. Toplumun farklı kesimlerindeki sosyal ve ekonomik zorluklara çözüm sunmayı amaçlayan ekip, bugüne kadar birçok hayır çalışmasına imza attı.

Okulun Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Kulübü iş birliğiyle yürütülen kampanya kapsamında daha önce, İslam tarihinin ilk hicreti ve Hz. Bilal'in memleketi olan Habeşistan'da (günümüzde Etiyopya) su kuyusu açan ekip, şimdi de Ramazan ayına özel yardım çalışmalarına odaklandı. "Ramazan Hayırla ve Vefa ile Güzel" ilkesi doğrultusunda, ihtiyaç sahibi ailelere market ve kasap alışveriş çeki dağıtılması planlanıyor. Kampanya kapsamında, hayırseverlerden toplanan fitre ve zekatlar ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırılacak. Her aileye 1000 TL market çeki ve 1000 TL kasap çeki olmak üzere toplam 2000 TL tutarında nakdi yardım sağlanması hedefleniyor.

"BİRLİK VE BERABERLİĞİMİZİ PEKİŞTİRMEK ASIL HEDEFİMİZ"

Okul Müdürü Hüseyin Günaydın, projenin önemine vurgu yaparak, "Öğrencilerimize paylaşmayı ve kardeşliği aşılamak, Gölbaşı'ndaki ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza destek olmak istiyoruz. Ramazan'ın bereketini, hayrını ve vefasını hep birlikte hissettirmek, gönül birlikteliğimizi sağlamak asıl hedefimizdir. Bu yılki düsturumuz, 'Ramazan Hayırla ve Vefa ile Güzel' ilkesidir. Tüm gönül dostlarımızla birlikte, Gölbaşı'ndaki ihtiyaç sahiplerine yalnız olmadıklarını hissettirmek bizler için büyük bir mutluluk kaynağıdır. Bu yardımların manevi değeri ise ölçülemez" dedi.

Büyüyerek devam eden vefa hareketi, iyiliğe ilham olmaya ve toplumda dayanışma ruhunu güçlendirmeye devam ediyor.