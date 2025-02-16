Haberler Yaşam Haberleri Gölcüklü Uzman Çavuş Selçuk Yıldırım son yolculuğuna uğurlandı
Giriş Tarihi: 16.2.2025 17:20 Son Güncelleme: 16.2.2025 17:30

Gölcüklü Uzman Çavuş Selçuk Yıldırım son yolculuğuna uğurlandı

Siirt İl Jandarma Komutanlığı’nda görevli Gölcüklü Jandarma Uzman Çavuş Selçuk Yıldırım, uzun süredir mücadele ettiği beyin tümörü nedeniyle hayatını kaybetti. Yıldırım, Değirmendere Merkez Camii’nde düzenlenen cenaze töreninin ardından, silah arkadaşlarının omuzlarında son yolculuğuna uğurlandı.

ABBAS ÇAKAR
Gölcüklü Uzman Çavuş Selçuk Yıldırım son yolculuğuna uğurlandı

Siirt Merkez İlçe Jandarma Komutanlığı'na bağlı Gökçebağ Jandarma Karakolu'nda görev yapan Uzman Çavuş Selçuk Yıldırım, 1 Eylül 2021'den bu yana beyin tümörü teşhisiyle tedavi görüyordu. 15 Şubat 2025 günü saat 17.00'de fenalaşarak Kocaeli Necati Çelik Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Yıldırım, doktorların tüm müdahalelerine rağmen yaşamını yitirdi.

SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

Cenaze törenine Kocaeli Vali Yardımcısı Ekrem Çalık, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Murat Bozkurt, Gölcük Kaymakamı Müfit Gültekin, Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer ve Gölcük Cumhuriyet Başsavcısı Tayfun Akbaş katıldı. Namazın ardından alınan helalliğin ardından, Selçuk Yıldırım'ın naaşı Gölcük 17 Ağustos Mezarlığı'na defnedildi.

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Gölcüklü Uzman Çavuş Selçuk Yıldırım son yolculuğuna uğurlandı
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