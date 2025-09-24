Gölcük’te motosiklet kazası: Genç sürücü kurtarılamadı

Edinilen bilgilere göre kaza, Gölcük'ten İzmit yönüne seyir halinde olan motosikletin, sürücüsünün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesiyle gerçekleşti. İddiaya göre, Ali Kurt yönetimindeki motosiklet, kontrolden çıkarak başka bir araca çarptı. Çarpmanın etkisiyle yola savrulan genç sürücü, başını yol kenarındaki bariyerlere çarptı.Çevrede kazayı gören vatandaşlar hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi. Olay yerine kısa sürede ulaşan sağlık ekipleri, Ali Kurt'un hayatını kaybettiğini belirledi. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.