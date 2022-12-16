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Giriş Tarihi: 17.12.2022

Göle’nin ‘Çalıkuşu’ Ferda öğretmen

Ardahan'ın Göle ilçesine bağlı Mollahasan Köyü İlkokulu'nda görev yapan Ferda Bilgin (27) azmiyle, fedakâarlığıyla ve görev aşkıyla genç meslektaşlarına örnek oluyor

Mehmet AVŞAR Mehmet AVŞAR
Göle’nin ‘Çalıkuşu’ Ferda öğretmen
Ferda öğretmen, öğrencileri ve köylülerle kurduğu sıcak ilişki sayesinde kapanma noktasına gelen okulu yeniden canlandırdı, öğrenci sayısı hızla arttı. Ferda öğretmen yeri geldiğinde soba yakıyor, yeri geldiğinde boya, badana yapıyor. İlk görev yeri olan Mollahasan Köyü'nde mutlu olan Ferda öğretmen, geçen yıl astsubay olan eşinin İstanbul'a tayini çıkıp gitmesine rağmen o 3 yaşındaki kızıyla birlikte köyde kaldı. Köylülerin kendisine 'Çalıkuşu Ferda' dediklerini söyleyen Bilgin, "Eşimin tayini geçen yıl İstanbul'a çıktı. Ama ben 3 yaşındaki kızımla burada kaldım. İlk geldiğimde çok şaşırmıştım, bilmediğim bir yere gelmiştim ve okul çok küçüktü. Ancak burayı bir çocuk yuvasına dönüştürmeyi başardık, aramızda çok güçlü gönül bağı oluştu. Hep birlikte burayı kolej gibi yaptık. Aşkla çalışan yorulmaz" dedi.

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Göle’nin ‘Çalıkuşu’ Ferda öğretmen
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