Giriş Tarihi: 9.10.2025 00:15

Düzce Valiliği, Gölyaka ilçesinde silahlarla atış yaparak genel güvenliği tehlikeye sokan 5 şahsın, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yakalandığını duyurdu.

ENES GÜNEŞ
Sosyal medyada paylaşılan ve boş bir arazide tüfek ve tabancalarla havaya ateş açan şahısların görüntüleri üzerine jandarma ekipleri harekete geçti. Yapılan çalışma sonucu kimlikleri tespit edilen 5 kişi kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. Operasyonda 5 tüfek ve 2 tabanca ele geçirildi. Şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı.

Düzce Valiliği tarafından yapılan açıklamada, "Suç ve suçlularla mücadelemiz, halkımızın huzur ve güvenliğini korumak amacıyla kararlılıkla ve tavizsiz şekilde sürdürülecektir." ifadelerine yer verildi.

Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.

Gölyaka’da tehlikeli eğlence: Havaya ateş açtılar, jandarma göz açtırmadı! 5 kişi gözaltında
