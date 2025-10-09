Gölyaka’da tehlikeli eğlence: Havaya ateş açtılar, jandarma göz açtırmadı! 5 kişi gözaltında

Sosyal medyada paylaşılan ve boş bir arazide tüfek ve tabancalarla havaya ateş açan şahısların görüntüleri üzerine jandarma ekipleri harekete geçti. Yapılan çalışma sonucu kimlikleri tespit edilen 5 kişi kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. Operasyonda 5 tüfek ve 2 tabanca ele geçirildi. Şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı.

Düzce Valiliği tarafından yapılan açıklamada, "Suç ve suçlularla mücadelemiz, halkımızın huzur ve güvenliğini korumak amacıyla kararlılıkla ve tavizsiz şekilde sürdürülecektir." ifadelerine yer verildi.

Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.