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Giriş Tarihi: 15.10.2024 23:34 Son Güncelleme: 15.10.2024 23:52

Gönen’de motosiklet kazası: 1 ölü, 1 yaralı

Balıkesir’in Gönen ilçesi Kurtuluş Mahallesi’nde meydana gelen motosiklet kazasında, 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi ise ağır yaralandı.

GÖKHAN DAĞLI GÖKHAN DAĞLI
Gönen’de motosiklet kazası: 1 ölü, 1 yaralı

Olay, Umut Aşkınoğlu'nun idaresindeki motosikletin bir iş yerinin duvarına çarpması sonucu gerçekleşti. Çarpmanın etkisiyle motosiklette yangın çıktı. Sürücü Umut Aşkınoğlu, kazada yanarak hayatını kaybederken, arkasında yolcu olarak bulunan Yalçın Kurt ağır yaralandı.

Olay yerine itfaiye ve 112 acil sağlık ekipleri sevk edildi. Yalçın Kurt, önce Bandırma Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne, ardından Balıkesir Şehir Hastanesi'ne sevk edilerek tedavi altına alındı. Savcılık, kazayla ilgili inceleme başlattı.

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Gönen’de motosiklet kazası: 1 ölü, 1 yaralı
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