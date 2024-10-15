Gönen’de motosiklet kazası: 1 ölü, 1 yaralı

Olay yerine itfaiye ve 112 acil sağlık ekipleri sevk edildi. Yalçın Kurt, önce Bandırma Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne, ardından Balıkesir Şehir Hastanesi'ne sevk edilerek tedavi altına alındı. Savcılık, kazayla ilgili inceleme başlattı.