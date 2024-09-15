Gönenli kadınların ilmek ilmek hazırladığı gelinlikler moda dünyasında

"İĞNE OYASI BİZE MİRAS"

Kooperatif Başkanı Hüsniye Tanrıverdi daha önce yaptığı açıklamada "İğne oyası yaşadığımız topraklarda nesilden nesle devredilen en değerli miras. Gönen'de, hemen her evde, iğne oyası bilen en az bir kadın vardır. 6-7 yaşlarında ilk düğümler atılır. Bu, Gönenli bir çocuk için, "Ben artık büyüdüm. Oya yapabiliyorum!" anlamına gelir. Yaklaşık 50 yıldır, her Salı günü oya pazarı kurulur. Sabah erken saatte, alıcıyla satıcıyı buluşturan 4-5 saatlik hızlı bir pazardır. Üretmek, kazanmak, kendi ayaklarının üzerinde durmak, kadınlara özgüven sağlıyor. Eşimin işi gereği, uzun yıllar başka şehirlerde yaşadık. Sonra memleketimize döndük. Kooperatif kuruluna kadar çalışma hayatım olmadı. 50 yaşından sonra aktif olarak iş hayatına başladım. Klasik oyayı önce bandanalara uyarladık. Gençler çok beğendi. Bu bize güç verdi. Kadınların ürettiği iğne oyası ürünler, yıllarca sömürüldü. Biz kooperatif olarak kadınlarda, emeklerinin değerli olduğunu ve maddi karşılığının olması gerektiği farkındalığını yaratmaya çalışıyoruz. Kadının, emeğine sahip çıkmasına destek oluyoruz. Gönen kadınları olarak fırsat avcılarıyla mücadele ediyoruz" demişti.