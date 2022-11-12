Haberler Yaşam Haberleri Gönül Dağı 76. Bölüm full izle! TRT 1 ile Gönül Dağı yeni bölüm TEK PARÇA izle - Elif ve Kenan sözleniyor!
Giriş Tarihi: 12.11.2022 20:58

Gönül Dağı 76. Bölüm full izle! TRT 1 ile Gönül Dağı yeni bölüm TEK PARÇA izle - Elif ve Kenan sözleniyor!

TRT 1 ekranlarında yayınlanan Gönül Dağı dizisi 12 Kasım Cumartesi akşamı 76. bölümü ile izleyici karşısına çıktı. Konusu ve oyuncularıyla dikkat çeken dizinin son bölümünde; sözlenen Elif ve Kenan, nişan hazırlıklarına başlar. Ancak Elif’in nişan için çok hevesli olmadığını fark eden Kenan, Dişçi Musa'yla beraber bir yolculuğa çıkar ve Elif'i şaşkına çevirecek biriyle çıkagelir. Dizinin son bölümünü TRT 1 yayın akışı saatinde izleyemeyen izleyiciler, Gönül Dağı son bölüm izle ekranı araştırmalarına başladı. Gönül Dağı 76. Bölüm izle ekranı TRT 1 tarafından paylaşıldı. İşte, TRT 1 ile Gönül Dağı 76. bölüm full izle ekranı ve yeni bölüm özeti!

Gönül Dağı 76. Bölüm full izle! TRT 1 ile Gönül Dağı yeni bölüm TEK PARÇA izle - Elif ve Kenan sözleniyor!

Her Cumartesi akşamı TRT 1'de yayınlanan Gönül Dağı 76. Bölümü ile ekranlardaki yerini aldı. Başrollerinde Berk Atan, Cihat Süvarioğlu, Hazal Çağlar, Ecem Özkaya gibi isimlerin yer aldığı dizinin son bölümünü kaçıranlar veya yeniden izlemek isteyen seyirciler, Gönül Dağı izle, Gönül Dağı son bölüm izle şeklinde araştırmalar yapıyor. Gönül Dağı 76. bölüm izle linki TRT 1 tarafından yayınlandı. İşte, TRT 1 dizi izle ekranı ile Gönül Dağı 76. bölüm izle full – tek parça - kesintisiz!

GÖNÜL DAĞI YENİ BÖLÜM İZLE

TRT 1 ekranlarında yayınlanan Gönül Dağı dizisinin 76. bölümünü izlemek için:

GÖNÜL DAĞI DİZİ İZLE İÇİN TIKLAYINIZ

GÖNÜL DAĞI 76. BÖLÜM ÖZETİ

Amcaoğulları sıcak su ihalesini alırlar. Kasabadaki her eve sıcak su sistemini kuracaklardır. Fakat kasabalı bu fikre sıcak bakmayınca amcaoğulları çözüm arayışına girer. Taner'in bulacağı çözüm ne olacaktır?

Elif ve Kenan söz yüzüklerini taktıktan sonra nişan hazırlıklarına başlayacaktır. Fakat Elif, nişan için çok hevesli değildir. Bunu fark eden Kenan bir karar alır ve Dişçi Musa'yla beraber bir yolculuğa çıkar.

Elif, Kenan'ın ortadan kaybolması üzerine endişelenirken Kenan yanında Elif'i şaşkına çevirecek biriyle çıkagelir. Elif ve Kenan'ın evlilik yolculuğu nasıl sürecektir?

.

ARKADAŞINA GÖNDER
Gönül Dağı 76. Bölüm full izle! TRT 1 ile Gönül Dağı yeni bölüm TEK PARÇA izle - Elif ve Kenan sözleniyor!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA