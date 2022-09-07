Gönül Dağı Aylin kimdir, Taner’in yeni sevgilisi mi olacak? Gönül Dağı’nın Aylin’i Berfin Kıymaz kimdir, kaç yaşında, nereli?

TRT ekranlarının ilgiyle izlenen Gönül Dağı dizisi, ekran macerasına kaldığı yerden devam ediyor. Başrollerinde Berk Atan, Hazal Çağlar, Cihat Süvarioğlu gibi isimlerin yer aldığı Gönül Dağı dizisinin 67. bölüm 2. fragmanı yayınlandı. Fragmanında, Aylin adında bir karakterin diziye dahil olduğu ve Gedelli Kasabası'na gelip Taner ile karşılaştığı görüldü. Bu sahnelerin ardından izleyiciler, "Aylin Taner'in sevgilisi mi olacak?" sorusuna yanıt aramaya başladı. Peki, Gönül Dağı Aylin kimdir, Taner'le sevgili mi olacak? Gönül Dağı'nın Aylin'i Berfin Kıymaz kimdir, kaç yaşında, nereli? İşte merak edilenler…
Gönül Dağı dizisinin 67. bölüm 2. fragmanında; Dilek'in ölümüyle sarsılan Taner'in, kasabanın taşınmaması için çalışmalara başladığı görüldü. Taner'in teklifini incelemek için Gedelli Kasabası'na gelen Aylin, izleyiciler tarafından merak konusu oldu. Gönül Dağı dizisinde Aylin karakterine genç oyuncu, Berfin Kıymaz hayat verecek.
Aylin, Bakanlığa bağlı olarak bilir kişilik yapan Jeoloji mühendisidir. Bilindiği üzere daha önce Bakanlık, Gönül Dağı'ndan kopan parçaların Gedelli kasabası için tehlike oluşturduğunu düşünerek Gedelli kasabasının taşınmasına karar vermişti.
Ancak daha önce Dilek Gönül Dağı'nın altında termal su bulunduğunu fark etmiş ancak kimseye söylemeye fırsat bulamamıştı. Taner ise Dilek'in notlarından Gönül Dağı'ndaki termal kaynağı görmüş ve Gönül Dağı'nın ıslah edilmesini ve termal suyun ekonomiye katılmasını önermişti.
Gönül Dağı'nda çıkan termal kaynak planları değiştirecek ve termal suyu çıkarma ve Gönül Dağı ıslah çalışmaları başlayacak. Tüm bu çalışmaları baş mühendis Aylin'in başında olduğu ekibin yapacağı belirtiliyor.
Dilek gibi mühendis olan Aylin'in Dilek'in yerine gelip gelmediği bilinmiyor. Ancak dizinin sıkı takipçileri, Taner'in Dilek'e olan aşkının inandırıcılığını yitirmemesi için Taner'in yoluna yalnız devam etmesini istiyor.
Aylin ve Taner arasında nasıl bir ilişki olacağı ilerleyen bölümlerle birlikte belli olacak.
1999 yılında dünyaya gelen Berfin Kıymaz, Yetenek Evi Sanat Akademisi'nde oyunculuk eğitimi almıştır. Tiyatro sahnelerinde oyunculuk becerilerini geliştirdikten sonra Gönül Dağı dizisinin seçmelerine katılarak dizide Aylin karakterine hayat verme şansı kazanmıştır.
23 yaşındaki Berfin Kıymaz, ilk kez Gönül Dağı dizisi ile kamera önü oyunculuk deneyimi yaşayacak.