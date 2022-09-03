Yönetmenliğini Yahya Samancı'nın üstlendiği Köprü Film imzalı Gönül Dağı dizisi, geçtiğimiz aylarda sezon finali yaparak ekranlara ara vermişti. Anadolu masalını ekranlara taşıyan TRT1 ekranlarının ilgiyle izlenen dizisi Gönül Dağı, 3. sezonuyla izleyici karşısına çıkacak. Hatırlanacağı üzere sezon finalinde başrol oyuncularından Gülsüm Ali, projeye ölerek veda etmişti. Hal böyleyken dizinin yeni sezonunda Taner ve bebeği için nasıl bir yol çizileceği merak ediliyor. Dilek karakterinin yerine kimin geleceği de araştırılıyor. Peki, Gönül Dağı bu akşam var mı, yeni sezon ne zaman? İşte, Gönül Dağı yeni sezon tarihi...
Başrollerinde Berk Atan, Nazlı Pınar Kaya, Cihat Süvarioğlu, Hazal Çağlar, Ferdi Sancar, Ecem Özkaya ve Semih Ertürk'ün yer aldığı Gönül Dağı dizisi, 3 Eylül Cumartesi akşamı saat 20:00'da 3. sezonuyla izleyicisiyle buluşacak.
Gönül Dağı dizisinin 3. sezon fragmanı, izleyicilerde büyük merak uyandırdı. Dizide Taner'in eşi Dilek karakterine hayat veren Gülsim Ali'nin veda etmesiyle diziye gelecek olan yeni oyuncu heyecanla bekleniyor.
Gönül Dağı yeni sezonda Dilek'in hayatını kaybetmesiyle dizide herkes derin bir hüzün yaşıyor. Taner ise Dilek'ten kalan tek yadigar olan bebeğini bağrına basıyor. Diğer yandan kasabalıyı evlerinden ayrılma korkusu sarıyor. Kasabadan düşen taşlar nedeniyle, kasabanın boşaltılması için bir yazı geliyor. Bu gelişmeyle halkın ne yapacağı ise izleyiciler tarafından merak ediliyor.