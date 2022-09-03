Yönetmenliğini Yahya Samancı'nın üstlendiği Köprü Film imzalı Gönül Dağı dizisi, geçtiğimiz aylarda sezon finali yaparak ekranlara ara vermişti. Anadolu masalını ekranlara taşıyan TRT1 ekranlarının ilgiyle izlenen dizisi Gönül Dağı, 3. sezonuyla izleyici karşısına çıkacak. Hatırlanacağı üzere sezon finalinde başrol oyuncularından Gülsüm Ali, projeye ölerek veda etmişti. Hal böyleyken dizinin yeni sezonunda Taner ve bebeği için nasıl bir yol çizileceği merak ediliyor. Dilek karakterinin yerine kimin geleceği de araştırılıyor. Peki, Gönül Dağı bu akşam var mı, yeni sezon ne zaman? İşte, Gönül Dağı yeni sezon tarihi...