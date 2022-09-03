Gönül Dağı Gülsim Ali İlhan diziden neden ayrıldı? Dilek’in yerine kim, hangi oyuncu gelecek?

GÖNÜL DAĞI GÜLSİM ALİ İLHAN DİZİDEN NEDEN AYRILDI?

Oyuncu diziden ayrılırken, birkaç iddia ortaya atıldı. Bunlardan biri, çekim yerlerinin hava şartları ile alakalı. Ancak oyuncu, yaptığı açıklamada iddiaların asılsız olduğunu bildirdi. Açıklama şu şekilde:

"Gönül Dağı türküsünün bende yeri apayrı, bu projeden önce de sürekli bıkmadan usanmadan dinlerdim, bir gün bir senaryo geldi adı "Gönül Dağı". İlk bölümü okudum ve bu işte oynamak istiyorum, Dilek ben olmalıyım dedim ve öyle de oldu. İyi ki de olmuş çok güzel bir Anadolu masalının prensesi oldum. Ben sizden, siz de benden bir parça oldunuz. İki sene reyting rekorları kıran ve birinciliği böylesine hak eden bir işte oynamak, ben ve ailem adına mutluluk ve gurur vesilesi oldu.