Gönül Dağı Gülsim Ali İlhan diziden neden ayrıldı? Dilek’in yerine kim, hangi oyuncu gelecek?

Gönül Dağı Dilek'in yerine kim hangi oyuncu gelecek? sorusu dizinin hayranları tarafından soruluyor. Sezon finalinde Dilek doğum yaparken hayatını kaybetti. Ani ölüm sonrası sevenleri, Gönül Dağı Gülsim Ali İlhan diziden neden ayrıldı? sorusunu yöneltti. Bugün yeni sezon başlıyor ve Gönül Dağı Dilek'in yerine hangi oyuncu gelecek sorusunun cevabı bulunacak.
SEZON FİNALİNDE DİZİYE VEDA ETTİ
Gönül Dağı'ndan düşen kayalar köyün diğer tarafından insanların hayatını riske atıyordu. Elini taşın altına koyan Dilek, insanları kurtarmaya çalışırken kendi aynı savaşa yenik düştü.
Doğum yapmasına az bir zaman kala iş yükü artan ve çalışmaya devam eden Dilek için kritik saatler yaşanırken Taner sevdiği kadını buldu. Ancak her şey için oldukça geçti. Çiftin oğulları doğdu ancak Dilek yaşamını yitirdi.
GÖNÜL DAĞI GÜLSİM ALİ İLHAN DİZİDEN NEDEN AYRILDI?
Oyuncu diziden ayrılırken, birkaç iddia ortaya atıldı. Bunlardan biri, çekim yerlerinin hava şartları ile alakalı. Ancak oyuncu, yaptığı açıklamada iddiaların asılsız olduğunu bildirdi. Açıklama şu şekilde:
"Gönül Dağı türküsünün bende yeri apayrı, bu projeden önce de sürekli bıkmadan usanmadan dinlerdim, bir gün bir senaryo geldi adı "Gönül Dağı". İlk bölümü okudum ve bu işte oynamak istiyorum, Dilek ben olmalıyım dedim ve öyle de oldu. İyi ki de olmuş çok güzel bir Anadolu masalının prensesi oldum. Ben sizden, siz de benden bir parça oldunuz. İki sene reyting rekorları kıran ve birinciliği böylesine hak eden bir işte oynamak, ben ve ailem adına mutluluk ve gurur vesilesi oldu.
Dilek nereye ait olduğunu bilmiyordu, annesinden başka kimsesi yoktu, şimdiyse geride koskoca bir aile bıraktı. O, görevini tamamladı ve bu güzel "Anadolu Masalı'ndan" göçtü. Beni böylesine sevdiğiniz, desteklediğiniz ve hep hayal ettiğim gibi ailenizden biri olarak gördüğünüz için size minnettarım."
DİLEK'İN YERİNE KİM HANGİ OYUNCU GELECEK?
Gönül Dağı yeni sezon posterinde şok bir ayrıntı bulunuyor.
Yeni sezon afişinde sırtı dönük, elinde bavul olan bir kadın görülürken, kim olup olmadığına dair bir ipucu verilmedi.
Yapım ekibinden net bir açıklama gelmese de Hilal Altınbilek veya Buse Varol'un dizide yer alacağı konuşuluyor.
GÖNÜL DAĞI YENİ SEZONDA NELER OLACAK?
Gönül Dağı yeni sezonda Dilek'in hayatını kaybetmesiyle dizide herkes derin bir hüzün yaşıyor. Taner ise Dilek'ten kalan tek yadigar olan bebeğini bağrına basıyor. Diğer yandan kasabalıyı evlerinden ayrılma korkusu sarıyor. Kasabadan düşen taşlar nedeniyle, kasabanın boşaltılması için bir yazı geliyor. Bu gelişmeyle halkın ne yapacağı ise izleyiciler tarafından merak ediliyor.