Gönül Dağı Kurban 2 ne zaman, saat kaçta başlayacak? Gönül Dağı Kurban 2 filmi konusu ve oyuncu kadrosu

GÖNÜL DAĞI 2 FİLMİ KONUSU

Gedelli'de Kurban bayramı hazırlığı sürerken amcaoğulları uçağın yapımının çok daha başındadırlar.Gündelik hayatlarından arta kalan zamanda artırdıkları paradan yapmaktalardır bu işi. O sene kurban yaklaşırken karşılarına çok güzel bir fırsat çıkmıştır.Kurbanlık işine girmek için önemli bir yatırım tavsiyesi alıp,Veysel'in Dişçi Musa' dan ev alma bahanesiyle aldığı takılarıyla kurbanlık işine girerler.