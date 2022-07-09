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Giriş Tarihi: 9.7.2022 17:30

Gönül Dağı Kurban 2 ne zaman, saat kaçta başlayacak? Gönül Dağı Kurban 2 filmi konusu ve oyuncu kadrosu

TRT 1 ekranlarında yayınlanan Gönül Dağı dizisi, geçtiğimiz aylarda sezon finali yaparak ekran macerasına ara verdi. Yeni sezonu merakla beklenen Gönül Dağı dizisinden hayranları için müjdeli haber geldi. Gönül Dağı dizisi, Kurban Bayramı özel sinema bölümüyle izleyici karşısına çıkacak. Peki, Gönül Dağı Kurban 2 ne zaman, saat kaçta başlayacak? İşte, Gönül Dağı Kurban 2 filmi konusu ve oyuncuları...

Gönül Dağı Kurban 2 ne zaman, saat kaçta başlayacak? Gönül Dağı Kurban 2 filmi konusu ve oyuncu kadrosu

Yönetmenliğini Yahya Samancı'nın üstlendiği Köprü Film imzalı Gönül Dağı dizisi, geçtiğimiz aylarda sezon finali yaparak ekranlara ara vermişti. Anadolu masalını ekranlara taşıyan dizide hayranlarının yüzünü güldürecek bir haber geldi. Gönül Dağı dizisi, Kurban Bayramı'nda tek bölüm olarak izleyici karşısına çıkacak. Dizinin izleyicileri Gönül Dağı Kurban 2 ne zaman, saat kaçta sorusuna yanıt arıyor. İşte Gönül Dağı 2 filmi konus ve oyuncuları...

GÖNÜL DAĞI 2 FİLMİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?

Başrollerinde Berk Atan, Nazlı Pınar Kaya, Cihat Süvarioğlu, Hazal Çağlar, Ferdi Sancar, Ecem Özkaya ve Semih Ertürk'ün yer aldığı dizi, Kurban Bayramı'nda sinema filmi versiyonu ile ekranlarda olacak. Gönül Dağı Kurban 2 filmi, 9 Temmuz Cumartesi akşamı yani bugün saat 20.00'da TRT 1 ekranlarında yayınlanacak.

GÖNÜL DAĞI 2 FİLMİ KONUSU

Gedelli'de Kurban bayramı hazırlığı sürerken amcaoğulları uçağın yapımının çok daha başındadırlar.Gündelik hayatlarından arta kalan zamanda artırdıkları paradan yapmaktalardır bu işi. O sene kurban yaklaşırken karşılarına çok güzel bir fırsat çıkmıştır.Kurbanlık işine girmek için önemli bir yatırım tavsiyesi alıp,Veysel'in Dişçi Musa' dan ev alma bahanesiyle aldığı takılarıyla kurbanlık işine girerler.

GÖNÜL DAĞI OYUNCULARI VE KARAKTERLERİ

Taner Kaya (Berk Atan): Kasabada türlü türlü icatlar yapan zeki, akıllı, bilgili ve hayalperest bir gençtir.

Zahide Kaya Arslan (Ecem Özkaya): Taner'in ablasıdır. Sefer'in karısıdır.

Sefer Arslan (Ferdi Sancar): Kasabanın namuslu, dürüst, iyi kalpli bir bireyidir. Zahide'nin kocasıdır.

Ramazan Kaya (Cihat Süvarioğlu): Taner ve Veysel'in amca oğludur. Komik ve enerjiktir.

Veysel Kaya (Semih Ertürk): Ramazan ve Taner'in amca oğludur. Kolayca sinirlenir.

Cemile Çakır Kaya (Nazlı Pınar Kaya): Veysel'in karısıdır. Sevimli ve eğlenceli birisidir.

Asuman Korkmaz Kaya (Hazal Çağlar): Ramazan'ın karısıdır. Belediye başkanının kızıdır.

Kenan Acar (Serkan Kuru): Döndü ve Muammer'in yıllar sonra kavuştukları oğludur. Kasabaya doktor olarak gelmiştir.

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Gönül Dağı Kurban 2 ne zaman, saat kaçta başlayacak? Gönül Dağı Kurban 2 filmi konusu ve oyuncu kadrosu
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