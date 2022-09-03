Gönül Dağı yeni sezonu ile bu akşam izleyicisi ile buluşuyor. Dizide söylediği şarkılarla hikayeye renk katan Selami Ferses karakteri de yeni sezonda olup olmayacağı merak edilen isimlerden biri. Müzik kariyerine ağırlık vereceği yönündeki haberlerin ardından Eser Eyüboğlu Gönül Dağı dizisinden ayrıldı mı soruları yanıt aramaya başladı. Peki, Gönül Dağı Selami Ferses diziden ayrıldı mı? Eser Eyüboğlu diziden çıktı mı? İşte, tüm merak edilenler…
GÖNÜL DAĞI SELAMİ FERSES DİZİDEN AYRILDI MI?
İlk sezonda yaşadığı başrol ayrılığı ile gündeme gelen Gönül Dağı dizisi 2. Sezonu ile ekranlara dönüyor. Cumartesi günlerinin sevilen dizisi yeni sezon kadrosu ile merak konusu oldu.
Merak edilen isimler arasında Gönül Dağı Selami Ferses karakteri yer alıyor. Karaktere hayat veren Eser Eyüboğlu'nun müzik kariyerine yöneleceği ya da yeni projelerde yer alacağı gündeme gelmişti.
Ancak oyuncudan sürpriz bir haber geldi!
GÖNÜL DAĞI ESER EYÜBOĞLU DİZİDEN ÇIKTI MI?
Eser Eyüboğlu ınstagram adresinden paylaştığı fotoğrafa "Gönül Dağı'nı özleyenler ellerini kaldırsın! Yeni sezonda görüşmek üzere" notunu düştü.
Selami Ferses karakteri için yeşil ışık yakan ünlü oyuncu yeni sezonda kadroda olacağını sevenleri ile paylaştı.
İşte, o paylaşım ve yeni sezonda olacaklar…
GÖNÜL DAĞI YENİ SEZONDA NELER OLACAK?
Gönül Dağı yeni sezonda Dilek'in hayatını kaybetmesiyle dizide herkes derin bir hüzün yaşıyor. Taner ise Dilek'ten kalan tek yadigar olan bebeğini bağrına basıyor. Diğer yandan kasabalıyı evlerinden ayrılma korkusu sarıyor. Kasabadan düşen taşlar nedeniyle, kasabanın boşaltılması için bir yazı geliyor. Bu gelişmeyle halkın ne yapacağı ise izleyiciler tarafından merak ediliyor.