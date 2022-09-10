Haberler Yaşam Haberleri Gönül Dağı son bölüm izle: Gönül Dağı 67.bölüm full tamamı izle TRT1’de
Giriş Tarihi: 10.9.2022 21:20

Gönül Dağı son bölüm izle: Gönül Dağı 67.bölüm full tamamı izle TRT1’de

Cumartesi akşamı ekrana gelen Gönül Dağı son bölüm izle ekranı ile araştırılıyor. Heyecan dolu yeni bölümde Gedelli kasabasının boşaltılmaması için canla başla çalışan Taner'in karşısında bakanlığın gönderdiği mühendis durmaktadır. Bu haftaki 67.bölümü internetten izlemek isteyenler Gönül Dağı izle ekranına ulaşmaya çalışıyor. İşte Gönül Dağı son bölüm izle ve yeni bölüm özeti

Gönül Dağı son bölüm izle: Gönül Dağı 67.bölüm full tamamı izle TRT1’de

Gönül Dağı son bölüm izleyiciyle bu akşam buluşuyor. Diziyi kanaldan değil internetten takip etmek isteyenler Gönül Dağı 67.son bölüm full hemen izle ekranına ulaşmaya çalışıyor. Yeni bölümde Evlilik yıldönümleriyle Dilek'in ölüm gününün çakışması, Asuman'ı mutsuz etmektedir. Ramazan'ın bu durumu ortadan kaldırmak için Asuman'a hazırlayacağı sürpriz ne olacak? İşte Gönül Dağı 67.bölüm izle seçeneği

GÖNÜL DAĞI SON BÖLÜM İZLE

Gönül Dağı yeni bölüm full izle ekranı üzerinden son bölümü kesintisiz ve tek parça olarak izleyebilirsiniz.

GÖNÜL DAĞI 67.BÖLÜM FULL İZLE

TRT1 ile Gönül Dağı 67.son bölüm full izleme linki ve özet detayları şöyle;

https://www.trt1.com.tr/diziler/gonul-dagi

GÖNÜL DAĞI 67. BÖLÜM KONUSU

Gedelli kasabasının boşaltılmaması için canla başla çalışan Taner'in karşısında bakanlığın gönderdiği mühendis durmaktadır. Taner, mühendis engelini aşıp kasabanın taşınmasını durdurabilecek midir? Evlilik yıldönümleriyle Dilek'in ölüm gününün çakışması, Asuman'ı mutsuz etmektedir. Ramazan'ın bu durumu ortadan kaldırmak için Asuman'a hazırlayacağı sürpriz ne olacak?

Dilek'in ölümünden çok fazla etkilenen ve sürekli kendini suçlayan Kenan, Elif'i de kaybetmekten korkmaktadır. Ciritçi Abdullah ile çıktığı yolculuktan sonra Kenan'ın alacağı karar ne olacak? Veysel'in Ankara'ya iş için gitmesinden sonra Cemile belirsiz hastalık belirtileri göstermeye başlar. Hastaneye gidince öğreneceği gerçek ne olacak?

ARKADAŞINA GÖNDER
Gönül Dağı son bölüm izle: Gönül Dağı 67.bölüm full tamamı izle TRT1’de
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA