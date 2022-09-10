Gönül Dağı son bölüm izle: Gönül Dağı 67.bölüm full tamamı izle TRT1’de

Gönül Dağı son bölüm izleyiciyle bu akşam buluşuyor. Diziyi kanaldan değil internetten takip etmek isteyenler Gönül Dağı 67.son bölüm full hemen izle ekranına ulaşmaya çalışıyor. Yeni bölümde Evlilik yıldönümleriyle Dilek'in ölüm gününün çakışması, Asuman'ı mutsuz etmektedir. Ramazan'ın bu durumu ortadan kaldırmak için Asuman'a hazırlayacağı sürpriz ne olacak? İşte Gönül Dağı 67.bölüm izle seçeneği
Gönül Dağı yeni bölüm full izle ekranı üzerinden son bölümü kesintisiz ve tek parça olarak izleyebilirsiniz.
TRT1 ile Gönül Dağı 67.son bölüm full izleme linki ve özet detayları şöyle;
https://www.trt1.com.tr/diziler/gonul-dagi
Gedelli kasabasının boşaltılmaması için canla başla çalışan Taner'in karşısında bakanlığın gönderdiği mühendis durmaktadır. Taner, mühendis engelini aşıp kasabanın taşınmasını durdurabilecek midir? Evlilik yıldönümleriyle Dilek'in ölüm gününün çakışması, Asuman'ı mutsuz etmektedir. Ramazan'ın bu durumu ortadan kaldırmak için Asuman'a hazırlayacağı sürpriz ne olacak?
Dilek'in ölümünden çok fazla etkilenen ve sürekli kendini suçlayan Kenan, Elif'i de kaybetmekten korkmaktadır. Ciritçi Abdullah ile çıktığı yolculuktan sonra Kenan'ın alacağı karar ne olacak? Veysel'in Ankara'ya iş için gitmesinden sonra Cemile belirsiz hastalık belirtileri göstermeye başlar. Hastaneye gidince öğreneceği gerçek ne olacak?