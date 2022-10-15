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Giriş Tarihi: 15.10.2022 20:48

Gönül Dağı son bölüm izle: Gönül Dağı 72.bölüm full tamamı TRT1’de izle

TRT1 ekranlarında yayınlanan Gönül Dağı son bölüm izleyiciyle buluşuyor. Başrollerinde Gülsim Ali, Berk Atan’ın rol aldığı dizide bu hafta Zeki'nin ailesinin saldırganlığı ve tehditleri karşısında Kaya Ailesi bir arada olmaya karar verir. Veysel'in zor durumda kalmaması için hiç kimse karşılık vermeyecektir. Diziyi internetten takip etmek isteyenler Gönül Dağı izle ekranına ulaşmaya çalışıyor. İşte Gönül Dağı 72.bölüm izle ekranı ve tüm detaylar…

Gönül Dağı son bölüm izle: Gönül Dağı 72.bölüm full tamamı TRT1’de izle

Cumartesi akşamı ekrana gelen dizi Gönül Dağı 72.Bölümü nefes kesti. Ekrana gelen yeni bölümde bu hafta Ciritçi Abdullah, Divane'nin evladını bulur. Onun için şimdi karar zamanıdır. Hem Divane'ye hem de evladına bu sırrı söyleyebilecek midir? Diziyi internetten takip etmek isteyenler Gönül Dağı izle araştırması yapıyor. İşte Gönül Dağı 72.bölüm full kesintisiz izle ekranı

GÖNÜL DAĞI SON SON BÖLÜM İZLE

Gönül Dağı 72.bölüm izlemek için aşağıda yer alan bağlantıya tıklayınız

https://www.trt1.com.tr/diziler/gonul-dagi

GÖNÜL DAĞI 72. BÖLÜM KONUSU

Zeki'nin ailesinin saldırganlığı ve tehditleri karşısında Kaya Ailesi bir arada olmaya karar verir. Veysel'in zor durumda kalmaması için hiç kimse karşılık vermeyecektir. Ancak Zeki'nin kardeşleri Ramazan'a büyük bir kötülük yapınca iki aile karşı karşıya gelir. Bu büyük kavga nasıl son bulacaktır?

Ciritçi Abdullah, Divane'nin evladını bulur. Onun için şimdi karar zamanıdır. Hem Divane'ye hem de evladına bu sırrı söyleyebilecek midir?

Atölyeleri dağılan amcaoğulları için işler zora girmiştir. Şili'deki müşterileri yapılan sözleşme gereği ürünlerini istemektedir. Amcaoğulları bu sıkıntılı durumu çözebilecekler midir?

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Gönül Dağı son bölüm izle: Gönül Dağı 72.bölüm full tamamı TRT1’de izle
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