Gönül Dağı son bölüm izle: Gönül Dağı 72.bölüm full tamamı TRT1’de izle

Cumartesi akşamı ekrana gelen dizi Gönül Dağı 72.Bölümü nefes kesti. Ekrana gelen yeni bölümde bu hafta Ciritçi Abdullah, Divane'nin evladını bulur. Onun için şimdi karar zamanıdır. Hem Divane'ye hem de evladına bu sırrı söyleyebilecek midir? Diziyi internetten takip etmek isteyenler Gönül Dağı izle araştırması yapıyor. İşte Gönül Dağı 72.bölüm full kesintisiz izle ekranı
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Zeki'nin ailesinin saldırganlığı ve tehditleri karşısında Kaya Ailesi bir arada olmaya karar verir. Veysel'in zor durumda kalmaması için hiç kimse karşılık vermeyecektir. Ancak Zeki'nin kardeşleri Ramazan'a büyük bir kötülük yapınca iki aile karşı karşıya gelir. Bu büyük kavga nasıl son bulacaktır?
Ciritçi Abdullah, Divane'nin evladını bulur. Onun için şimdi karar zamanıdır. Hem Divane'ye hem de evladına bu sırrı söyleyebilecek midir?
Atölyeleri dağılan amcaoğulları için işler zora girmiştir. Şili'deki müşterileri yapılan sözleşme gereği ürünlerini istemektedir. Amcaoğulları bu sıkıntılı durumu çözebilecekler midir?