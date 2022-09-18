Gönül Dağı son bölüm izle! TRT 1 ile Gönül Dağı 68. bölüm full izle – KESİNTİSİZ TEK PARÇA

TRT 1 ekranlarının ilgiyle izlenen dizisi Gönül Dağı, izleyicileri ekran başına toplamaya devam ediyor. Cumartesi akşamları yayınlanan dizi, 17 Eylül Cumartesi akşamı 68. bölümüyle ekranlara geldi. Dizinin son bölümü, duygu dolu anlara sahne olurken Gönül Dağı son bölüm izle ekranı araştırılmaya başlandı. Diziyi kaçıranlar veya yeniden izlemek isteyenler, Gönül Dağı son bölüm izle araştırmalarını sürdürüyor. İşte, TRT 1 ile 17 Eylül Gönül Dağı 68. bölüm full izle ekranı ve özeti…
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Tarlalarında artezyen kaynak suyu çıkan Kaya ailesinde, bu bölümde kriz yaşanacak. Miras kavgasına tutuşan Düğüncü Muammer (Ali Düşenkalkar) ve Ağıtçı Hüseyin (Erdal Cindoruk), babaları Ciritçi Abdullah'ın (Yavuz Sepetçi) mirası yeniden düzenleyeceğini açıklamasıyla şok olur. Ailedeki bu kavga nasıl sonuçlanacak 68. Bölümde izleyeceğiz.
CEMİLE VE VEYSEL'İ BEKLEYEN TEHLİKE!
Yeni bebek heyecanı yaşayan Cemile (Nazlı Pınar Kaya) ve Veysel'i (Semih Ertürk) 68. Bölümde tehlikeler bekliyor.
ELİF'E YURT DIŞINDAN GELEN PAKETTE NE VAR?
Geçtiğimiz haftaki bölümde aşık olduğu Elif hemşireye (Zümre Meğreli) evlenme teklif eden Doktor Kenan (Serkan Kuru) bu kararını ailesiyle de paylaşıyor. Mutluluktan havalara uçan ve bu güzel haberi kardeşi Zeynep'le (Güliz Aybay) paylaşan Elif'e yurtdışından bir paket geliyor. Bu pakette ne olduğunu 68. Bölümde öğreneceğiz.
TANER MÜHENDİS AYLİN'İN TEKLİFİNE NE CEVAP VERECEK?
Büyük bir aşkla sevdiği eşi Dilek'i kaybeden ve çocuğuyla birlikte yeniden hayata tutunmaya çalışan Taner (Berk Atan), bu bölümde mühendis Aylin'in (Berfin Kıymaz), 'yeni bir başlangıç için hazırım' mesajına nasıl karşılık verecek yeni bölümde izleyeceğiz. Çok sevdiği çocukluk aşkı Dilek'in yasını hala tutan ancak zorunlu olarak kendini işine veren Taner, yeni bir duygusal ilişkiye hazır mı 68. Bölümde göreceğiz.
EVLENDİLER ANCAK BİR ARAYA GELEMEDİLER
Dilek'in öldüğü gün evlenen ve bu üzüntüyü üzerlerinden atamayan Ramazan ve Asuman cephesinde ise trajikomik olaylar yaşanıyor. Evleri yıkılan Hüseyin (Erdal Cindoruk) ve Günşıl (Gülhan Tekin), yeni evli çiftin yanına yerleşmiş, Ramazan babasıyla birlikte aynı yatağı paylaşmaya başlamıştı. Onları kırmadan bir araya gelmeye çalışan aşıkların başına gelmeyen kalmıyor. Karı koca birbirlerine kavuşabilecek mi?