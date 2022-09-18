Gönül Dağı son bölüm izle! TRT 1 ile Gönül Dağı 68. bölüm full izle – KESİNTİSİZ TEK PARÇA

TANER MÜHENDİS AYLİN'İN TEKLİFİNE NE CEVAP VERECEK?

Büyük bir aşkla sevdiği eşi Dilek'i kaybeden ve çocuğuyla birlikte yeniden hayata tutunmaya çalışan Taner (Berk Atan), bu bölümde mühendis Aylin'in (Berfin Kıymaz), 'yeni bir başlangıç için hazırım' mesajına nasıl karşılık verecek yeni bölümde izleyeceğiz. Çok sevdiği çocukluk aşkı Dilek'in yasını hala tutan ancak zorunlu olarak kendini işine veren Taner, yeni bir duygusal ilişkiye hazır mı 68. Bölümde göreceğiz.