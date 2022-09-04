Gönül Dağı yeni sezon izle! Gönül Dağı 66. yeni ve son bölüm TEK PARÇA İZLE!

GÖNÜL DAĞI YENİ SEZONDA NELER OLACAK?

Gönül Dağı yeni sezonda Dilek'in hayatını kaybetmesiyle dizide herkes derin bir hüzün yaşıyor. Taner ise Dilek'ten kalan tek yadigar olan bebeğini bağrına basıyor. Diğer yandan kasabalıyı evlerinden ayrılma korkusu sarıyor. Kasabadan düşen taşlar nedeniyle, kasabanın boşaltılması için bir yazı geliyor. Bu gelişmeyle halkın ne yapacağı ise izleyiciler tarafından merak ediliyor.