Gönül Dağı’nda şoke eden ayrılık! Gönül Dağı’nın Meryem’i Sevilay Gültekin diziden ayrılıyor mu, neden çıkıyor?

Gönül Dağı dizisinde şoke eden ayrılık haberi geldi. Cumartesi akşamları yayınlanan dizide bu hafta Miras kavgasına tutuşan Düğüncü Muammer ve Ağıtçı Hüseyin , babaları Ciritçi Abdullah'ın mirası yeniden düzenleyeceğini açıklamasıyla şok olur. Öte yandan dizideki Meryem karakterinin ayrılacağı konuşuluyor. Peki Gönül Dağı'nın Meryem'i Sevilay Gültekin diziden ayrılıyor mu, neden çıkıyor?
İddialara göre Meryem hikayeden ayrılacak ve kadroya veda edecek. Karakteri canlandıran Sevilay Gültekin konu hakkında bir açıklama gelmedi.
Gönül Dağı dizisinde Meryem karakterine hayat veren oyuncu Sevilay Gültekin 1997 yılında dünyaya geldi. 25 yaşındaki oyuncu Dialog Anlatım İletişim – Profesyonel Oyunculuk Eğitimi aldıktan sonra, Beyti Engin ile Karakter Tasarım Atölyesi'nde de eğitim aldı.
No10 Studios Metin Balekoğlu ile Kamera Önü Oyunculuk eğitimi alan Sevilay Gültekin aynı zamanda tiyatro oyuncusudur. Hasan Güngör, menajerlik şirketine bağlı olarak çalışan oyuncumu kamera karşısına ilk defa 2018 yılında Yeni Gelin dizisiyle geçmiştir.
Gönül Dağı (2021) Meryem
Elimi Bırakma (2019) Genç Sumru
Yeni Gelin (2018) Turist Anna