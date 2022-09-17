Gönül Dağı’nda şoke eden ayrılık! Gönül Dağı’nın Meryem’i Sevilay Gültekin diziden ayrılıyor mu, neden çıkıyor?

Gönül Dağı dizisinde şoke eden ayrılık haberi geldi. Cumartesi akşamları yayınlanan dizide bu hafta Miras kavgasına tutuşan Düğüncü Muammer ve Ağıtçı Hüseyin , babaları Ciritçi Abdullah'ın mirası yeniden düzenleyeceğini açıklamasıyla şok olur. Öte yandan dizideki Meryem karakterinin ayrılacağı konuşuluyor. Peki Gönül Dağı'nın Meryem'i Sevilay Gültekin diziden ayrılıyor mu, neden çıkıyor?