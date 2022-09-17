Haberler Yaşam Haberleri Gönül Dağı’nda şoke eden ayrılık! Gönül Dağı’nın Meryem’i Sevilay Gültekin diziden ayrılıyor mu, neden çıkıyor?
Giriş Tarihi: 17.9.2022 15:19

Gönül Dağı’nda şoke eden ayrılık! Gönül Dağı’nın Meryem’i Sevilay Gültekin diziden ayrılıyor mu, neden çıkıyor?

TRT1 ekranlarında yayınlanan Gönül Dağı yeni bölümde Meryem karakteri dikkat çekiyor. Dizide Meryem’i canlandıran Sevilay Gültekin’in Gönül Dağı’ndan ayrılacağı konuşuluyor. Fenomen takipçiler Gönül Dağı Meryem diziden ayrıldı mı çıktı mı, neden yok , Sevilay Gültekin diziden ayrılıyor mu sorusuna yanıt aramaya başladı. Şu an yapımcıdan ve oyuncudan açıklama gelmese de iddialar Sevilay Gültekin’in diziden ayrılacağı yönünde.

Gönül Dağı’nda şoke eden ayrılık! Gönül Dağı’nın Meryem’i Sevilay Gültekin diziden ayrılıyor mu, neden çıkıyor?

Gönül Dağı dizisinde şoke eden ayrılık haberi geldi. Cumartesi akşamları yayınlanan dizide bu hafta Miras kavgasına tutuşan Düğüncü Muammer ve Ağıtçı Hüseyin , babaları Ciritçi Abdullah'ın mirası yeniden düzenleyeceğini açıklamasıyla şok olur. Öte yandan dizideki Meryem karakterinin ayrılacağı konuşuluyor. Peki Gönül Dağı'nın Meryem'i Sevilay Gültekin diziden ayrılıyor mu, neden çıkıyor?

GÖNÜL DAĞI MERYEM DİZİDEN AYRILIYOR MU, ÇIKTI MI?

İddialara göre Meryem hikayeden ayrılacak ve kadroya veda edecek. Karakteri canlandıran Sevilay Gültekin konu hakkında bir açıklama gelmedi.

SEVİLAY GÜLTEKİN KİMDİR?

Gönül Dağı dizisinde Meryem karakterine hayat veren oyuncu Sevilay Gültekin 1997 yılında dünyaya geldi. 25 yaşındaki oyuncu Dialog Anlatım İletişim – Profesyonel Oyunculuk Eğitimi aldıktan sonra, Beyti Engin ile Karakter Tasarım Atölyesi'nde de eğitim aldı.

No10 Studios Metin Balekoğlu ile Kamera Önü Oyunculuk eğitimi alan Sevilay Gültekin aynı zamanda tiyatro oyuncusudur. Hasan Güngör, menajerlik şirketine bağlı olarak çalışan oyuncumu kamera karşısına ilk defa 2018 yılında Yeni Gelin dizisiyle geçmiştir.

DİZİLERİ

Gönül Dağı (2021) Meryem

Elimi Bırakma (2019) Genç Sumru

Yeni Gelin (2018) Turist Anna

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Gönül Dağı’nda şoke eden ayrılık! Gönül Dağı’nın Meryem’i Sevilay Gültekin diziden ayrılıyor mu, neden çıkıyor?
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