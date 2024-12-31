‘Gönüller sultanı’ Gönül Akkor yaşamını yitirdi

Şarkıcı Kamuran Akkor'un ablası olan ses sanatçısı Gönüllerin Sultanı olarak da bilinen Gönül Akkor, 82 yaşında tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Sanatçının ölümü sanat camiasında büyük üzüntüye neden oldu. Film-San Vakfı'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada 'Ses sanatçısı Gönül Akkor'a Allah'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyoruz' ifadesine yer verildi. Sanatçının cenazesi bugün Teşvikiye Camii'nde öğle namazını müteakiben kılınacak namazın ardından Feriköy Mezarlığı'nda defnedilecek.

TÜRK MÜZİĞİNİN EFSANEVİ İSMİ

Türk müziğinin en güçlü ve etkileyici seslerinden biri olarak tanınan Gönül Akkor, 1 Şubat 1942'de İstanbul'da dünyaya geldi. Babası Tahsin Akkor ve annesi Muzaffer Akkor'un sanata ve müziğe olan ilgisi, müzik kariyerinde önemli bir temel oluşturdu. Kardeşleri Kamuran Akkor ve Leman Akkor da müziğe olan yetenekleriyle tanınmış isimler. Genç yaşlarda Türk Sanat Müziği'ne duyduğu tutku, onun Ankara Radyosu'nda stajyer olarak çalışmasına olanak tanıdı. Radyo yıllarında sesi ve sahne hâkimiyetiyle kısa sürede dikkatleri üzerine çekti. 1966'da Tünel Şato Gazinosu'nda sahne almaya başlayan Gönül Akkor, Türk Sanat Müziği'nin yanı sıra Türk pop müziği ile de ilgilendi. Sezen Cumhur Önal ve Fecri Ebcioğlu gibi dönemin önde gelen söz yazarlarıyla çalışan Akkor, "Sana Ben Kulum/Böyle Gelmiş Böyle Geçer Dünya" adlı 45'liği ile büyük bir başarı elde etti. 1972'de Bora Ayanoğlu'nun bestelediği "Güller ve Dudaklar" adlı şarkısıyla dikkatleri üzerine çeken sanatçı, bu eserle hem eleştirmenlerden hem de dinleyicilerden tam not aldı. Bu dönemde sahne performansı ve güçlü sesiyle geniş bir hayran kitlesine ulaşan Akkor, uluslararası alanda da tanınan bir isim haline geldi. 1974'te Esin Engin'in düzenlediği ve Batı sazları ile senfoni orkestrasını bir araya getiren "Sizin Seçtikleriniz" albümünü yayınlayan Akkor, Türk müziği tarihinde bir ilke imza attı. Albüm, yenilikçi yapısıyla büyük beğeni topladı ve Türkiye'de ilk kez Platin Plak ödülünü kazandı. 1980'lerde arabesk müziğe yönelen Gönül Akkor, bu türde de büyük bir başarı yakaladı. 1994'te Sezen Aksu'nun desteğiyle 'Dönüş' albümünü yayımlayan sanatçı, nostaljik ve modern unsurları bir araya getirerek Türk müziği için yeni bir köprü oluşturdu.