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Giriş Tarihi: 16.4.2022 14:54

Gönüllü dalgıçlardan sualtı temizliği

BULUT YAMANDAĞ BULUT YAMANDAĞ
Gönüllü dalgıçlardan sualtı temizliği

Deniz Yaşamını Koruma Derneği, Marmara Denizi'ni çöpten arındırma ve koruma çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Dernek gönüllüleri tatil sezonuna günler kala Heybeliada Çam Limanı Koyu'nda sualtı temizliği gerçekleştirdi. Deniz dinini gezen gönüllü dalgıçlar, koydan tekne kilimi, dalgıç paleti, sandalye ve ağın yanı sıra çok sayıda bira kutusu çıkardı.

Deniz ekosistemi için birçok çevre temizliği ve koruma projesini hayata geçiren Deniz Yaşamını Koruma Derneği, yeni bir temizlik çalışmasına daha imza attı. Heybeliada'da Çam Limanı Koyu'nda toplanan Deniz Yaşamını Koruma Derneği, gönüllü dalgıçlarla sualtını çöpten arındırmak için harekete geçti.

Çam Limanı Koyu'nda belirli noktalarda dip dalışı gerçekleştiren dalgıçlar deniz ekosistemine ciddi tehdit oluşturan çöpleri topladı.

Yaklaşık bir saatlik çalışmaların ardından denize atılmış tekne kilimleri, ağlar, bira kutuları, tek kullanımlık plastikler, sandalye ve dalgıç paleti sualtından çıkarıldı.

ÇOK ZOR VE ÜZÜCÜ

Sualtını çöplerden arındıran dalgıçlardan Doktor Ahmet Ayhan "Suyun altından içecek ve yiyecek plastik artıkları topladık. Sorumsuzca denize atılan çöpleri çıkarmam için soğuk havada, buz gibi suya girmek gerçekten çok zor ve çok üzücü" diye konuştu.

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Gönüllü dalgıçlardan sualtı temizliği
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