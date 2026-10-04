Google’dan Türkiye’ye özel ’istenmeyen kişisel veriler’ için buton

Kişisel Verileri Koruma Kurumu (KVKK) Başkanı Prof. Dr. Faruk Bilir, dijital mecralar, internet ve arama motorlarında önceden yayınlanmış, hukuka uygun ve doğru bilgilerin ortadan kaldırılmasının ve görünür olmamasının kişinin en doğal hakkı olduğunu söyledi. Teknolojinin gelişmesiyle hatırlanmanın bir kural haline geldiğini ifade eden Bilir, şöyle konuştu: "Biz unutsak dahi arama motorları, özellikle Google unutmuyor. Bu, geçmişteki bizimle ilgili yayınlanan bilgiler sürekli karşımıza çıkmakta ve insanlar bundan rahatsız olmakta. Daha somut söylemek gerekirse Google'da kişinin adıyla ve soyadıyla bir arama yaptığınız zaman kişinin 15-20, hatta 40 yıl öncesi bilgileri yer almakta. Ve kişiler bu haberlerin sürekli görünür olmasından da rahatsızlık duymakta. Bunun arama motorları üzerinden ad ve soyadla görünür olmamasını istemektedirler ve indeksten çıkarılmasını istemektedirler. Google, Türkiye özelinde bir kutucuk açtı. Kaldırılmasını istediğiniz bilgiyi giriyorsunuz ve 30 gün içerisinde size bu bilgi kaldırılabilir veya kaldırılamaz şeklinde bilgi vermek zorunda. Daha sonra Google'ın cevabı üzerine, eğer cevap olumsuz ise kuruma başvuru yapılmakta ve kurul değerlendirmekte."

TEKNOLOJİ VE MAHREMİYET

Yapay zekanın gün geçtikçe yaygınlaştığını aktaran Bilir, "Çok net olarak şunu söylemek isterim. Teknoloji ve mahremiyet karşıt kavramlar değildir. Hem teknoloji olmalı hem de mahremiyet olmalıdır. Yapay zeka şeffaf olmalı ve gerektiği zaman da kişiler kendileriyle ilgili kontrol kendilerinde olmalıdır" dedi.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör