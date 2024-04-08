Haberler Yaşam Haberleri Gören nitelikli dolandırıcı diyor! Yaptığı makyaj sonrası bambaşka birine dönüşen kadın
Giriş Tarihi: 8.4.2024 14:13 Son Güncelleme: 8.4.2024 14:17

Gören nitelikli dolandırıcı diyor! Yaptığı makyaj sonrası bambaşka birine dönüşen kadın

Makyaj kendimizde beğendiğimiz özelliklerimizi ortaya çıkarıp beğenmediklerimizi de geri plana atmada sıkça kullanılan bir yöntem. İnternette gördüğümüz videolar ise makyajın bir kişinin görüntüsünü ne kadar değiştirebileceğini kanıtlar nitelikte. Ancak yakın zamanda viral olan bu videodaki kadının makyajıyla yaşadığı değişim yok artık dedirtti.

Gören nitelikli dolandırıcı diyor! Yaptığı makyaj sonrası bambaşka birine dönüşen kadın

Sıradan bir makyaj videosu gibi başlasa da aslında kadının yaşadığı değişim görenlerin de şok olmasına neden oldu.

Gören nitelikli dolandırıcı diyor! İşte yaptığı makyaj sonrası bambaşka birine dönüşen kadın | Video

Videonun başında son halini gösteren kadın, ardından makyajsız haliyle adım adım yüzüne uyguladığı tüm adımları anlattı.

Öncelikle cildini nemlendirerek başlayan kız, ardından cildiniz hazırlamak için bir makyaj bazı sürüyor.

Tüm ürünü güzelce yüzüne yedirdikten sonra şeffaf bir kaş yapıştırıcısı kullanıyor. Kaşlarına istediği şekli verdikten sonra kaş kalemiyle boyayarak daha gür bir görüntüye kavuşmalarını sağlıyor.

Ardından kaşlarının etrafına sürdüğü açık tonlu kapatıcı ile kaşlarını daha belirgin hale getiriyor.

Cilt makyajına geçerek önce fondöten, peşinden ise yüzüne vermek istediği şekle uygun olarak aydınlatıcı ve bronzer uyguluyor.

Allık uygulamasının ardından göz altlarına da aydınlatıcı uygulayarak bir makyaj sabitleyici sprey ile tüm makyajın yüzüne oturmasını sağlasa da peşinden pudra ile de gün boyu kalıcı hale gelmesini hedefliyor.

Detaylı bir göz makyajının ardından takmak kirpik takıyor ve eyeliner sürüyor.

Dudak makyajına geçmeden önce yüz hatlarını daha da belirginleştirmek için kontür ve aydınlatıcı uyguladığı alanların tekrar üzerinden geçiyor ve son olarak taktığı perukla görünümü tamamlıyor.

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Gören nitelikli dolandırıcı diyor! Yaptığı makyaj sonrası bambaşka birine dönüşen kadın
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