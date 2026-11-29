Japonya'ya seyahat edenlerin ilk dikkatini çeken detaylardan biri, sokaklardaki trafik ışıklarıdır. Kavşaklarda durup ışıklara baktığınızda, geçiş sinyalinin alıştığımız canlı yeşil yerine, belirgin bir mavi ya da turkuaz tonunda yandığını fark edersiniz. Bu durum sadece turistik bir görsel farklılık değil; arkasında dil bilimini, uluslararası hukuku ve köklü bir kültürü barındıran sıra dışı bir adaptasyon hikayesidir.