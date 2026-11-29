Japonya'ya seyahat edenlerin ilk dikkatini çeken detaylardan biri, sokaklardaki trafik ışıklarıdır. Kavşaklarda durup ışıklara baktığınızda, geçiş sinyalinin alıştığımız canlı yeşil yerine, belirgin bir mavi ya da turkuaz tonunda yandığını fark edersiniz. Bu durum sadece turistik bir görsel farklılık değil; arkasında dil bilimini, uluslararası hukuku ve köklü bir kültürü barındıran sıra dışı bir adaptasyon hikayesidir.
Japonya'da trafik ışıklarının maviye çalmasının temel nedeni, Japon dilinin geçmişi ve renk algısıyla ilgilidir. Yüzyıllar önce antik Japoncada yeşil ve mavi renkleri birbirinden ayırmak zor olduğu için iki rengi ve ara renklerini temsilen tek bir kelime kullanılıyordu: "Ao" (青). Bu kelime hem gökyüzünün mavisini hem de doğadaki ağaçların yeşilini tanımlıyordu.
1930'larda Japonya'ya ilk trafik ışıkları kurulduğunda, aslında renkleri dünyanın geri kalanı gibi tamamen yeşildi. Ancak Japon halkı, dil alışkanlıklarından dolayı bu ışığa "yeşil" (midori) demek yerine ısrarla "mavi ışık" (ao shingo) demeyi sürdürdü.
Bu durum hukuki bir çıkmaza yol açtı. Uluslararası trafik kuralları ışığın "yeşil" olmasını şart koşarken, Japonya'nın resmi belgelerinde ve ehliyet sınavlarında halkın diline uygun olarak "mavi" (ao) ifadesi geçiyordu.
1973 yılında Japon hükümeti hem uluslararası standartları çiğnememek hem de kendi dil kültürünü korumak için dâhice bir orta yol buldu: Trafik ışıklarının rengi, yasal olarak "yeşil" standartları içinde kalan ancak çıplak gözle bakıldığında kesinlikle mavi olarak algılanan en uç tona (turkuaz/camgöbeği) dönüştürüldü.
Bugün Japonya'da ehliyet sınavına giren bir sürücüye geçiş ışığının rengi sorulduğunda, doğru cevap hala "yeşil" değil, mavidir (ao). Yolunuz Japonya'ya düşerse, yeşilin maviyle buluştuğu bu ışıklar, bir kültürün kendi diline nasıl sahip çıktığının en renkli kanıtı olarak sizi karşılayacaktır.