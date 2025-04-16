Haberler Yaşam Haberleri Görev başında kalp krizi geçiren şehit polis Adana’da toprağa verildi
Giriş Tarihi: 16.4.2025 14:36 Son Güncelleme: 16.4.2025 14:47

Görev başında kalp krizi geçiren şehit polis Adana’da toprağa verildi

Antalya’da görevdeyken önceki gün olay yerinde kalp krizi geçirip kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmesi sonucu şehit olan polis memuru Esat Koyuncu, memleketi Adana’da toprağa verildi.

Ziya RAMOĞLU Ziya RAMOĞLU
Görev başında kalp krizi geçiren şehit polis Adana’da toprağa verildi

Antalya Emniyet Müdürlüğü'nde görev yapan ve gittiği kavga ihbarında geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitirmesi sonucu şehit olan 2 çocuk babası polis memuru Esat Koyuncu, memleketi Adana'da son yolculuğuna uğurlandı.

Konyaaltı İlçe Emniyet Müdürlüğü Devriye Ekipler Amirliği'nde görevli polis memuru Esat Koyuncu'nun cenazesi Antalya İl Emniyet Müdürlüğü'nde düzenlenen törenin ardından memleketi Adana'ya getirildi. Şehit Koyuncu için Kabasakal Mezarlığı'nda cenaze töreni düzenlendi. Şehidin babası Cemil, eşi Birgül ve çocukları Buğra ile Azra Koyuncu törende gözyaşı döktü. İl Müftüsü Mehmet Taşcı'nın kıldırdığı namazın ardından Koyuncu'nun cenazesi, Kabasakal Mezarlık Şehitliğine dualar eşliğinde toprağa verildi.

ARKADAŞINA GÖNDER
Görev başında kalp krizi geçiren şehit polis Adana’da toprağa verildi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz