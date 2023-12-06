Görme engelliler İsrail’i protesto etti "Biz gördük, siz neden körsünüz?"

Adana İHH'nın destek verdiği etkinlik İnönü Parkı önünden 5 Ocak Meydanı'nda yapılan yürüyüşle başladı. Kur'an-ı Kerim tilaveti ile başlayan basın açıklaması öncesi konuşan İHH Adana Şube Başkanı Mahmut Eraslan, dünyanın üç maymunu oynamaktan vazgeçmesi gerektiğini söyledi.

Görmeyenler Kültür ve Birleşme Derneği Şube Başkanı İsmail Özden, engelli olmalarının işgalcinin zulmünü görmemek için bir engel olmayacağını ve taraflarının belli olduğunu belirterek, "Bizler bu vahşeti kalbimizle görüyoruz, kulağımızla işitiyoruz ve geceleri uyuyamıyoruz. Zalim İsrail'in çocuk, kadın, yaşlı demeden kimyasal silah kullanarak, insan dışı muamele yaparak yaptığı bu soykırımı kınamadan bizler evimizde rahat oturamayız. İnsan hakları denildiğinde bütün gücüyle bağıran, haykıran insan hakları aktivistlere buradan sesleniyorum: 'Biz gördük, siz neden körsünüz? Biz buradayız siz neredesiniz?" dedi.