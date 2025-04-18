Haberler Yaşam Haberleri Görme engelli kadına büyük şok! Evinden 5 milyon liralık altın çalındı: Hırsız bakın kim çıktı!
Giriş Tarihi: 18.4.2025 22:13 Son Güncelleme: 18.4.2025 22:18

Görme engelli kadına büyük şok! Evinden 5 milyon liralık altın çalındı: Hırsız bakın kim çıktı!

Gaziantep'te görme engelli Tülay Özçetin, ziynet eşyalarını sakladığı kasayı bulamayınca polise haber verdi. Ekipler 5 milyon liralık hırsızlığı yapan şüphelileri yakalamak için harekete geçti. Kasanın şifresini tutturamayınca altınları kasayla birlikte çalan ve tanınmamak için kask takan hırsızlardan birinin Özçetin'in yeğeni olduğu belirlendi.

MEHMET BONCUK MEHMET BONCUK
Görme engelli kadına büyük şok! Evinden 5 milyon liralık altın çalındı: Hırsız bakın kim çıktı!

Gaziantep'in Şahinbey İlçesi'nde meydana gelen olayda görme engelli Tülay Özçetin, ziynet eşyalarının olduğu kasayı yerinde bulamayınca durumu polise bildirdi. Yaklaşık 5 milyon TL değerinde ziynet eşyası hırsızlık ihbarı üzerine harekete geçen Gaziantep Emniyet Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri binanın güvenlik kamerasında yaptığı incelemede tanınmamak için kask takan 3 kişiyi mobese görüntülerini dikkatli bir şekilde inceleyerek kimliklerini tespit etti.

Yakalanan olayın şüphelilerinden birinin Tülay Özçetin'in yeğeni Lider Özçetin olduğu, diğer şüphelilerle birlikte hareket ederek hırsızlığı gerçekleştirdikleri belirlendi. Şüpheliler gözaltına alınırken çalınan ziynet eşyası ve çelik kasa mağdura teslim edildi. Yakalanan şüpheliler Lider Özçetin, Hüseyin Keskin ve Abdulsamet Doğan sevk edildikleri adli mercilerce tutuklandı.

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Görme engelli kadına büyük şok! Evinden 5 milyon liralık altın çalındı: Hırsız bakın kim çıktı!
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