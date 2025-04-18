Görme engelli kadına büyük şok! Evinden 5 milyon liralık altın çalındı: Hırsız bakın kim çıktı!

Gaziantep'in Şahinbey İlçesi'nde meydana gelen olayda görme engelli Tülay Özçetin, ziynet eşyalarının olduğu kasayı yerinde bulamayınca durumu polise bildirdi. Yaklaşık 5 milyon TL değerinde ziynet eşyası hırsızlık ihbarı üzerine harekete geçen Gaziantep Emniyet Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri binanın güvenlik kamerasında yaptığı incelemede tanınmamak için kask takan 3 kişiyi mobese görüntülerini dikkatli bir şekilde inceleyerek kimliklerini tespit etti.

Yakalanan olayın şüphelilerinden birinin Tülay Özçetin'in yeğeni Lider Özçetin olduğu, diğer şüphelilerle birlikte hareket ederek hırsızlığı gerçekleştirdikleri belirlendi. Şüpheliler gözaltına alınırken çalınan ziynet eşyası ve çelik kasa mağdura teslim edildi. Yakalanan şüpheliler Lider Özçetin, Hüseyin Keskin ve Abdulsamet Doğan sevk edildikleri adli mercilerce tutuklandı.