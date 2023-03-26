Görme kaybı yaşayan hastayı evine gönderen doktora dava

Adana'da geçen yıl 11 Temmuz'da alkol almaya başlayan Ensar A.(47), alkol nedeniyle rahatsızlanınca hastaneye gitmedi ve ertesi gün yine alkol almayı sürdürdü. Görme kaybı ve çeşitli rahatsızlıklar yaşadığını farkeden Ensar A., Seyhan ilçesindeki bir hastaneye gitti. Dr. Burak A.'ya alkolden dolayı zehirlenmiş olabilceğini, görme kaybı yaşamaya başladığını söyleyen Ensar A., tüm bunları anlatmasına rağmen herhangi bir tedavi uygulanmadan evine gönderildi. Gözlerinde görme kaybı oluşan Ensar A., Adana Cumhuriyet Başsavcılığı'na başvurarak doktorun ihmali yüzünden gözlerinde hasar oluştuğunu belirterek suç duyurusunda bulundu. Soruşturma kapsamında Ensar A.'nın görme kaybı yaşamasına sebep olduğunu belirten doktor hakkında 'Görevi Kötüye Kullanmak' suçu kapsamında 1.5 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı düzenlendi. Şüpheli Burak A., Adana Asliye Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıkacak.